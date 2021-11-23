banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Ali Babacan: ‘Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok’
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Avrupa’nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
İstanbul'dan kalkan Bulgaristan otobüsü alev aldı: 46 ölü
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!

Aydem ve Muzipo Kids’ten çocuklara yangın eğitimi

Ekonomi 23.11.2021, 10:59
Aydem ve Muzipo Kids’ten çocuklara yangın eğitimi

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Muzipo Kids ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği kapsamında, Muğla ili ve çevresinde temmuzda yaşanan yangından etkilenen ilköğretim öğrencileri için eğitici ve öğretici bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenleyecek.

Aydem'den yapılan açıklamaya göre, Marmaris’te temmuzda Bayır, Söğüt, Hisarönü, Selimiye, Orhaniye ve Turunç bölgelerinde gerçekleşen yangın sonrasında eğitim ve sosyal aktivite olanaklarına ulaşmakta zorluk yaşayan öğrenciler için eğitici ve öğretici atölyeler düzenlenecek.

Muzipo Kids ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteklediği ve ilk eğitimi 25 Kasım’da gerçekleştirilecek olan proje kapsamında maksimum 25 öğrenciden oluşan atölyelerde 4 hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Öğrencilerde yangının psikolojik etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan bu etkinlikler kapsamında ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim gören öğrencilere, haftada 2 gün 3 saat sürecek ücretsiz bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenlenecek.

Eğitici ve öğretici atölyeler serisinin ilki, yaşanılan olumsuz doğa olayları karşısında öğrencilerin almaları gereken önlemleri aktaran, duygularını ifade etmelerini sağlayan duygu tanıma atölyesiyle başlayacak. Ardından öğrenciler, yaşadıkları duyguları resim atölyesinde resmedecekler ve atölyenin son etabı olan bilim atölyesinde de yangınların nasıl çıktığını öğrenerek önlenmesine yönelik farkındalık kazanacaklar. Atölye kapsamında bölgedeki 100 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz çocukların eğitimine destek olacak projelerde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız yangın felaketi, hepimizi derinden etkiledi. Özellikle yangınlardan zarar gören bölgelerdeki öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesini sağlamak için uzun vadede neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Gündem değişse de yangınlar sönse de biliyoruz ki bu bölgelerde yaşayan çocuklarımız yangının etkilerini halen yaşamakta. Bu iş birliği sayesinde Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle amacımız tasarladığımız atölyelerle çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak.”



#Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ #Muzipo Kids
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7