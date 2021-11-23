Aydem ve Muzipo Kids’ten çocuklara yangın eğitimi

ANKARA (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ, Muzipo Kids ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği kapsamında, Muğla ili ve çevresinde temmuzda yaşanan yangından etkilenen ilköğretim öğrencileri için eğitici ve öğretici bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenleyecek.

Aydem'den yapılan açıklamaya göre, Marmaris’te temmuzda Bayır, Söğüt, Hisarönü, Selimiye, Orhaniye ve Turunç bölgelerinde gerçekleşen yangın sonrasında eğitim ve sosyal aktivite olanaklarına ulaşmakta zorluk yaşayan öğrenciler için eğitici ve öğretici atölyeler düzenlenecek.

Muzipo Kids ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteklediği ve ilk eğitimi 25 Kasım’da gerçekleştirilecek olan proje kapsamında maksimum 25 öğrenciden oluşan atölyelerde 4 hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Öğrencilerde yangının psikolojik etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan bu etkinlikler kapsamında ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim gören öğrencilere, haftada 2 gün 3 saat sürecek ücretsiz bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenlenecek.

Eğitici ve öğretici atölyeler serisinin ilki, yaşanılan olumsuz doğa olayları karşısında öğrencilerin almaları gereken önlemleri aktaran, duygularını ifade etmelerini sağlayan duygu tanıma atölyesiyle başlayacak. Ardından öğrenciler, yaşadıkları duyguları resim atölyesinde resmedecekler ve atölyenin son etabı olan bilim atölyesinde de yangınların nasıl çıktığını öğrenerek önlenmesine yönelik farkındalık kazanacaklar. Atölye kapsamında bölgedeki 100 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz çocukların eğitimine destek olacak projelerde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız yangın felaketi, hepimizi derinden etkiledi. Özellikle yangınlardan zarar gören bölgelerdeki öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesini sağlamak için uzun vadede neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Gündem değişse de yangınlar sönse de biliyoruz ki bu bölgelerde yaşayan çocuklarımız yangının etkilerini halen yaşamakta. Bu iş birliği sayesinde Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destekleriyle amacımız tasarladığımız atölyelerle çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak.”







