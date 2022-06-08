Aydem Perakende ve Gediz Perakende‘den elektrik faturalarında ödeme kolaylığı sağlayan iş birliği

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşterilerine sunduğu ödeme kanallarını çeşitlendirmek ve fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla QNB Finansbank ile yaptığı iş birliğiyle; ödemelerini Kassa Finansbank e-cüzdan üzerinden gerçekleştirecek tüm müşterilerin, 50 TL üst limit olmak üzere faturalarının yarısının e-cüzdan hesaplarına geri yükleneceğini duyurdu.

Tüm abone gruplarındaki Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri, 30 Haziran tarihine kadar Kassa mobil uygulaması içerisinden gerçekleştirecekleri fatura ödemelerinin yarısını, maksimum 50 TL’ye kadar Kassa mobil uygulaması içerisindeki e-cüzdan hesaplarına geri ödeme olarak alabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşteriler, uygulama mağazalarında yer alan (App Store / Google Play Store) Kassa uygulamasını cep telefonlarına indirip e-cüzdan hesaplarını aktifleştirerek kampanyadan faydalanabilecek. E-cüzdan hesaplarını aktifleştiren müşteriler, hesaplarına TL yüklemesi yaptıktan sonra fatura ödemelerini bu hesaptan gerçekleştirerek kampanyaya otomatik olarak katılım sağlayabilecek. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere, Aydem Perakende ve Gediz Perakende hizmet noktalarından ve 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilecek.