Aydem Enerji’nin Parla Solar Genel Müdürlüğü’ne Burak Bağcı getirildi
Türkiye’nin önde gelen entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin iştiraki, güneş paneli üreticisi Parla Solar’ın Genel Müdürlüğü’ne Burak Bağcı atandı. Parla Solar’a liderlik edecek olan Bağcı, Aydem Enerji’nin iştiraklerinden Tümaş Mermer’in Genel Müdürlüğü görevini de sürdürecek.
Türkiye’nin önde gelen entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin iştiraki, güneş paneli üreticisi Parla Solar’ın Genel Müdürlüğü’ne Burak Bağcı atandı. Parla Solar’a liderlik edecek olan Bağcı, Aydem Enerji’nin iştiraklerinden Tümaş Mermer’in Genel Müdürlüğü görevini de sürdürecek.
Enerji üretimi, dağıtımı ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Bünyesindeki 15 şirketi ile Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden biri olan Aydem Enerji’de Tümaş Mermer Genel Müdürü olan Burak Bağcı, Parla Solar’ın da Genel Müdürlük pozisyonuna getirildi.
Yapılan açıklamaya göre, güneş paneli üreticisi ve aynı zamanda Türkiye’nin ilk yerli güneş hücresi üreticilerinden olan şirket, Denizli’deki fabrikasında yılda 600 bin panel ve 300 MW üretim kapasitesine sahip.
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