Ayçiçek yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı

Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi bu sabah Mersin’e ulaştı. Gemideki tonlarca ayçiçek yağı, 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platformdan firmanın depolarına aktarılmaya başlandı.

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Marmara Denizi’nde yol alarak Çanakkale Boğazı’ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin’e ulaştı. Mersin’in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Tonlarca ayçiçek yağının buradan önce firmaya ait Serbest Bölge’deki depolarına aktarılacağı, oradan da yine özel şirketin fabrikasında işlendikten sonra piyasaya sürüleceği öğrenildi.