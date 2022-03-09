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Ayçiçek yağında fiyatlar ne zaman düşecek? İşte beklenen tarih...
Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği kriz sonrası fiyatlar artışa geçerken, bu artışın stokçuluk yüzünden daha da fazla olduğu belirtildi. Yaşananlara tepki gösteren İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, fiyatların yakında düşeceğini söyledi ve, "2-3 günde bir ürünün stoku bitmez. Ürün zaten 1 aydır rafta duruyor. Bunun adı stokçuluktur. Hafta sonu vurgun yaptılar. 15-20 gün sonra yağ fiyatları düşecek." dedi.
Ekonomi 09.03.2022, 10:24
"TÜRKİYE'DE STOKÇULUK SORUNU VARDIR"
Türkiye’nin tarımda daha köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu belirten Ömer Demir, bu alanda işi bilen uzmanlarla çalışmak gerektiğini ve radikal kararlar alınmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. Demir, “Profesörlerle, kurullarla bu iş olmaz. Tabii ki onlara da ihtiyaç var ama kesinlikle yeni düzenlemeler yapılması lazım. Türkiye’de ne zeytinyağı ne de ayçiçeği yağı sorunu vardır. Türkiye’de stokçuluk sorunu vardır” diye konuştu. Ürünü üretenin 2 lira kazanırken, satıcının o üründen 20-30 lira kazandığını aktaran Demir, bunun son derece yanlış olduğunu, asıl üreticinin kazanmasının gerektiğini dile getirdi.