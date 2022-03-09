Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!
Rusya-Ukrayna arasındaki kriz Türkiye iç pazarında ayçiçek yağında arz sorunu yaşanmasına sebep oldu. İç pazarda fiyat hareketlerini önlemek ve yaşanan arz sorununu önlemek adına ayçiçek ve yağ ihracatı yasaklandı.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçek yağında yaşanan sorun bakanlığı harekete geçirdi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatının yasaklandığı öğrenildi.
Dünya gazetesi'nde yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı yasakladı. Tebliğ kapsamında daha önce daha zeytinyağı, kırımızı mercimek ve fasulyeye ürünleri ihracatı da yasalanmıştı.
İHRACAT YASAĞI GETİRİLEN ÜRÜNLER
Soya yağı ve fraksiyonları (Sadece gıda amaçlı ihracat başvuruları)
Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları
Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları
Mısır yağı ve fraksiyonları
Margarin