Ayçiçek yağı için ihracat yasağı geldi!

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçek yağında yaşanan sorun bakanlığı harekete geçirdi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatının yasaklandığı öğrenildi.

Dünya gazetesi'nde yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı’nın 27 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımladığı ‘Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ’i kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayçiçeği ve diğer yağ ihracatı yasakladı. Tebliğ kapsamında daha önce daha zeytinyağı, kırımızı mercimek ve fasulyeye ürünleri ihracatı da yasalanmıştı.

İHRACAT YASAĞI GETİRİLEN ÜRÜNLER

Soya yağı ve fraksiyonları (Sadece gıda amaçlı ihracat başvuruları)

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları

Mısır yağı ve fraksiyonları

Margarin