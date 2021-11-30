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Ayçiçek yağı çalınmasın diye zincire vurdular!
Türk Lirasının Dolar ve Euro karşısında erimesinin ardından artan yoksullukla birlikte marketlerin aldığı önlemler de tepki çekmeye başladı. Bir marketin ayçiçek yağlarını zincirlemesi şaşkınlık yarattı.
Ekonomi 30.11.2021, 11:32
Ayçiçek yağı fiyatına yapılan zamların ardından artık psikolojiler de bozuldu.
Daha önce alarm takılan ürünler ve sitelere 'sahibinden sıvı yağ' ilanı verilmesinin ardından şimdi de market önlerinde bulunan ayçiçek yağları çalınmasın diye zincirlerle birbirine bağlandı.
Bir dönem evlerin kapıları açık bırakılan Türkiye'den, ayçiçek yağları çalınmasın diye zincir vurulan Türkiye'ye...
Süpermarketin önündeki 18 litrelik ayçiçeği yağının zincirlenmiş halini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi ve fotoğraf çekti. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan paylaşım oldu.
İstanbul’da 18 litrelik ayçiçeği yağı marketlerde 550 TL ile 660 TL arasında satılıyor.
İşte o utanç görüntüsü: