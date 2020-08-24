Ayçiçeğinde beklenen fiyat açıklandı
TÜRKİYE’NİN ÜRETİLEN YAĞLIK AYÇİÇEĞİNİN YÜZDE 20-30 ORANDAKİ BÖLÜMÜNÜ MÜBAYAA EDEN TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (TRAKYA BİRLİK) AYÇİÇEĞİ AVANS ÖDEMESİ FİYATINI AÇIKLADI.
Türkiye’de üretilen yağlık ayçiçeğinin yüzde 20-30 orandaki bölümünü satın alan Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.
Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “Yüzde 40 yağlı baz ürün için 3.240,00 TL/ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 3.434,40 TL/ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarı 3.726,00 TL/ton olarak uygulanacaktır” denildi.
Trakya Birliğin faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadının Ağustos ayının ilk haftasında başladığı belirtilen açıklamada, “Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 103 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 61 bin 796 ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir. Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 20-30 orandaki bölümü Birliğimizce mübayaa edilmektedir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek olup, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 oranında prim uygulanacaktır. Birliğimiz tarafından 2020/2021 üretim sezonunda üretici ortaklarından 300 bin
ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre belirlenecek, ödeme süreleri çerçevesinde bağlı kooperatiflerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.
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