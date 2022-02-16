Ayakkabı Sektörü İhracatta Ocak Ayında Yüzde 16,7 Artış Kaydetti

Ayakkabı ve aksamları ihracatında 2021 yılının Ocak ayına göre yüzde 16,7 oranında artış kaydedildiği görülüyor. Yine ayakkabı grubundaki toplam deri ve deri ürünleri ihracatının içerisindeki payı ise 2022 yılı Ocak döneminde yüzde 60,7 olarak gerçekleşti.

TASD Başkanı Berke İçten, “Ayakkabı ürün grubu ihracatında, 2022 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 oranında artış kaydedilmiş, ihracatımız 69,4 milyon dolardan 81 milyon dolara çıkmıştır” dedi.

TASD Başkanı Berke İçten: “Yılsonu beklentimiz 1,3 milyar dolar ihracat”

2022 yılı Ocak döneminde Türkiye tarafından en çok ayakkabı ve aksamları ihracatı yapılan ilk 10 ülke sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 oranında artış kaydedilen Rusya 7,1 milyon dolarlık ihracatla lider konumunda yer aldı. İkinci sırada Almanya yer alırken bu ülkeye toplam 6,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Üçüncü sırada ise yine bir Avrupa ülkesi olan İspanya’ya yüzde 7,2’lik payla ihracat değeri 5,8 milyon doları bulan ayakkabı satış gerçekleştirildi.

2022 yılı Ocak döneminde Polonya, Romanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Ürdün’e yönelik ayakkabı ürün grubu ihracatında sırasıyla yüzde 199,2, yüzde 55,7, yüzde 44,8, yüzde 34,6 ve yüzde 997,9 oranlarında artış kaydedildiği kayıtlara geçti.

Başkan Berke İçten 2022 yılı sonunda 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak istediklerini belirtirken, “30 Mart – 02 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Yeşilköy’de gerçekleştireceğimiz ve sektörümüzün 66. kez buluşmasına ev sahipliği yapacak Türkiye’nin en kapsamlı ayakkabı ve moda fuarı AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’ndan beklentimiz ihracat noktasında çok büyük” dedi. İçten ayrıca, “400’ün üzerinde katılımcı firma ile 6 Hall’de ve toplam 30 bin metrekare alanda düzenlenecek büyük organizasyon, dünya genelinde 35’in üzerinde ülkeden binlerce alım heyetini de misafir edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.