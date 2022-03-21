Ayakkabı ihracatçısı, Rusya ve Ukrayna’da yaşanacak kaybı AYMOD’ta kapatmayı hedefliyor

TASD Başkanı Berke İçten, Türkiye’nin ayakkabı ihracatında Rusya’nın ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek, burada yaşanan kaybı 30 Mart’ta başlayacak olan AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nın başarısıyla gidermek için büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Tüm dünyada büyük tedirginliğe yol açan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ayakkabı sektöründe önemli bir soruna dönüşürken, üreticiler kaybın telafisi için ay sonunda açılacak AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı’nı bekliyorlar. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, yaptığı açıklamada 2021’de ilk kez 1 milyar dolar çıtasını aştıklarını hatırlatarak, 2022’ye de büyük umutlarla girdiklerini vurguladı. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın herkes gibi kendilerini de tedirgin ettiğini söyledi.

"Dünyanın 6’nıcı büyük ayakkabı üreticisiyiz"

Türkiye’nin en çok ayakkabı ihraç ettiği ülkeler arasında 82,5 milyon dolarla Rusya’nın başı çektiğine dikkat çeken Berke İçten, şöyle devam etti: "2022’ye büyük umutlarla girdik. 15 binin üzerinde üretici, 320 bin çalışan ve yıllık 550 milyon çift ayakkabı üretim kapasitemizle dünyanın 6. büyük ayakkabı üreticisiyiz. Ancak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın hem insani hem de ticari olarak mutsuzluğunu yaşıyoruz. Daha fazla yıkım ve gözyaşına neden olmadan bu savaşın sona ermesini diliyoruz.

Ülkemizin önemli sektörleri arasında yer alan ayakkabı endüstrisi olarak 2022’ye 1.4 milyar dolar ihracat hedefiyle girmiştik. İki ayda Rusya’ya ihracatımız yüzde 23 artmıştı. Savaş nedeniyle ihracat hemen hemen tamamen durdu. Siparişler iptal edildi. Kriz masası kurduk. Elimizde kalan stokları değerlendireceğimiz yeni pazarlar arıyoruz. Rusya ve Ukrayna pazarlarının toplamı 100 milyon doları aşıyor. Bu pazarlardaki risklerimiz karşısında 30 Mart’ta açacağımız 66’ncı AYMOD Fuarı’nı önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı aynı platformda buluşturan AYMOD’da yaklaşık 50 ülkeden binlerce alıcıyı ağırlayacağız.”

“AYMOD için Avrupalı alıcılar çok önceden yer ayırttı”

Berke İçten, tedarik ve hammadde de yaşanan global sorunlar ve pandemiye rağmen ayakkabı endüstrisinin önemli bir ivme yakaladığının da altını çizerek şunları söyledi:

“Türk ayakkabı üreticisi küresel perakende markalarının radarına girdi. Ayakkabı üretimi için önemli bir talep var. Özellikle Avrupalı alıcılar, ay sonunda TASD Fuarcılık A.Ş tarafından gerçekleştirilecek AYMOD için çok önceden yer ayırtmaya başladı. Bu yıl pazar çeşitliliğimizin daha da artacağını, Avrupa ülkelerine daha fazla ihracat yapacağımızı düşünüyorum.”

Türkiye’nin en çok ayakkabı ihraç ettiği ilk 10 arasında Avrupa ülkelerinin öne çıktığını belirten İçten, “10 ülkeden 6’sı Avrupa’dan listeye girdi. 2021’de 82.5 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettiğimiz Rusya’yı 75,5 milyon dolarla Irak, 70,1 milyon dolarla Almanya, 64,3 milyon dolarla İspanya, 40,8 milyon dolarla Romanya takip etti” dedi

İçten, başka ciddi olumsuzluk yaşanmaz ise bu yılı 1.3-1.4 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.