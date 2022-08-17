AXA Sigorta’nın Payten Türkiye’nin altyapısı ile geliştirdiği Self Servis Dijital Tahsilat projesi ödüle layık görüldü

Yenilikçi sigortacılık anlayışı ve paydaşlarına sunduğu inovatif ürün ve hizmetlerle öne çıkan AXA Sigorta'nın dijitalleşme hedefiyle attığı adımlar sektörde değer yaratmaya devam ediyor. Türkiye'de online ödeme sistemleri ekosisteminin kurucularından Payten Türkiye'nin MSU (Merchant Safe Unipay) altyapısı ile desteklediği AXA Sigorta Self Servis Dijital Tahsilat projesi, inovasyona dayalı sigortacılık ödüllerinin verildiği Smart Insurance Awards'ta “Dijital Dönüşüm” kategorisinde Gümüş Ödüle layık görüldü. Smart Insurance Awards, sigortacılık sektörünün gelişmesini hedefleyen ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projelerde ortaya çıkan deneyimlerin paylaşılmasını sağlamak ve sektörde yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.



AXA Sigorta Self Servis Dijital Tahsilat projesiyle, yüz yüze ve telefon görüşmesinde yapılan satışlarda kredi kartının 16 hanesini paylaşmak istemeyen müşterilerin, SMS ya da e-mail aracılığıyla gönderilen linkle ödemelerini Payten'in sağladığı MSU ödeme sayfası üzerinden 3D Secure yöntemiyle güvenli bir şekilde yapmaları ve otomatik olarak oluşan poliçelerine ulaşmaları sağlandı.



Projenin aldığı ödülü değerlendiren AXA Sigorta Mali İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Tuba Karataş Arıcan şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak en son teknolojileri uygulayarak müşterilerimize daha güvenli ve daha hızlı hizmet sunmak hedefimiz. Payten Türkiye'nin MSU çözümüyle gerçekleştirdiğimiz bu yenilikçi projemizin ödüle layık görülmesi bizi mutlu etti. Emeği geçen tüm ekipleri kutluyorum.”



Aldıkları ödül hakkında değerlendirmede bulunan Payten Türkiye Ülke Müdürü Burak Kutlu, “Ödeme sistemleri konusunda sanal pos çözümlerimizle sigorta sektörüne de özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Sigorta sektöründe en geniş müşteri portföyüne sahip olan MSU çözümümüzün sektörün en büyük firmalarından biri olan AXA Sigorta ile de doğrudan entegrasyonunu gerçekleştirdiğimiz projenin başarısından ve bu başarıyı teyit eden ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.