banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?
Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda!
Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda!
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı

AXA Sigorta, Hatay’daki acenteleri ile bir araya geldi

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, Hatay’da acenteleri ve çalışanlarıyla toplantı düzenledi.

Ekonomi 04.04.2022, 12:10
AXA Sigorta, Hatay’daki acenteleri ile bir araya geldi

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bölgesel acente ziyaretleriyle sektörün nabzını tutan AXA Sigorta, Hatay’da acenteleri ve çalışanlarıyla toplantı düzenledi.

Sigorta şirketi AXA Sigorta, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği acente ziyaretlerinin ilk etabına Hatay’dan başladı. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan’ın gerçekleştirdiği ziyarette Hatay acentelerinin 2021 yılına yönelik şirket ve sektör verileri görüşülüp acente yorumları alındı. Aynı zamanda, 2022 yılına dair şirket stratejileri ve ürün ve hizmet süreçlerinin gelişim hedefleri üzerine konuşuldu.

Türkiye ölçeğinde 2 bin 600’den fazla acentesi bulunan, 27 acentesiyle Hatay halkının sigorta çözümlerinde yanlarında olan sigorta şirketi, bu ziyaretler ile müşterilerinin yanı sıra; acentelerinin de çözüm ortağı olmayı, sektörün sürdürülebilirliğine ve acentelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket; bölge ziyaretlerinden aldığı geri dönüşler doğrultusunda acentelerin etkin ve verimli çalışması için gerekli önlemleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Hatay’dan başlayan bölge ziyaretlerini değerlendiren AXA Sigorta, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan şunları söyledi:

“Türkiye ölçeğinde 2 binden fazla acente, bini aşkın şirket çalışanıyla, 130 yıldır sektöre yön veriyoruz. Geniş ölçekli hizmet ağımızda, müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt vermek için bölgesel karar mekanizmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla 2018’den beri ‘Güçlü Bölge Güçlü Acente’ stratejisiyle hareket ediyoruz. Böylece müşteri memnuniyeti ve acente bağlılığını maksimize etmeyi hedefliyoruz. Bu strateji kapsamında bölgesel ziyaretler gerçekleştirerek acentelerimizle ve bölge çalışanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. 2022’nin ilk ziyaretini ise Hatay’a gerçekleştirdik. Hatay sigorta potansiyeli açısından önemli bir il. Özellikle tamamlayıcı sağlık, yangın ve nakliyat branşlarında önemli bir hacme sahip. Sigortalılarımızın ve acentelerimizin tüm ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla acentelerimizle oldukça verimli bir toplantı geçirdik. Onlardan aldığımız geri bildirimler ışığında, hizmetlerimizi geliştirmeye ve sektöre yön vermeye devam edeceğiz.”

Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22