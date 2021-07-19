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Avşa Adası’nda tatilci yoğunluğu

Balıkesir’in Marmara Denizi’nde yer alan Avşa Adası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Ekonomi 19.07.2021, 18:45
Avşa Adası’nda tatilci yoğunluğu
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Balıkesir’in Marmara Denizi’nde yer alan Avşa Adası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında bayram için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Bütün oteller, moteller, pansiyonlar dolu olduğu gibi evlerdeki kalabalıkla artık Avşa Adası nüfusunun 15 katını ağırlıyor. Bizler belediye olarak her türlü çalışmamızı yaptık. Bütün izinleri kaldırdık. Herkes 24 saat esasına göre çalışıyor. İnşallah güzel bir bayramı kazasız belasız atlatırız." dedi.
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