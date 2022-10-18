Avrupa’ya Türk usulü tavuk ürünleri

Yurtdışı satış ağını sürekli genişleten Lezita, tüketicileri tarafından ilgi gören yenilikçi ürünlerini, dünyanın en büyük gıda inovasyonu fuarlarından SIAL Paris 2022’de gıda devleri ile buluşturdu.

Lezita, geliştirdiği yenilikçi ürünlerini, gıda sektörünün yenilikçi şirketlerini bir araya getiren SIAL Paris 2022’de dünya gıda devleri ile buluşturdu. 15-19 Ekim tarihleri arasında Paris’te düzenlenen fuarda şirket, müşterilerinden ilham alarak geliştirip ürettiği ürünlerini tanıttı. Şirketin ‘Sucuk&Mozzarella’ ile ‘Ispanak&Mozzarella’dan oluşan İçli Tavuk ürünleri dünyaca ünlü gıda markaları ile gastronomi uzmanları tarafından beğeni gördü. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül “Global bir marka olarak tüm dünyaya yayılmak en büyük hedefimiz. Bu hedefimize oldukça yakınız. SIAL Paris dünyanın en büyük gıda inovasyon fuarı. Markamızın bakış açısıyla tam olarak örtüşen fuarın, yurtdışı satış ağımızı genişletme ve dünya markası olma hedefimize katkısının büyük olacağına inanıyoruz” dedi.

“Ülkemizde öncü, globalde aktif bir gıda marka olma hedefiyle çalışıyoruz”

İhracatın Lezita satışlarının, yüzde 15’lik kısmını teşkil ettiğini belirten Mesut Ergül, “Aktif olarak 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021 yılında ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştık. Pratik Piliç Ürünleri kategorisinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan markası olduk. 2022’de ihracatta 125 milyon dolara ulaşmayı planlıyoruz. İhracat faaliyetlerimizi yürütürken, markamızı ve ürünlerimizi en iyi şekilde temsil edecek ve uzun vadeli işbirliği geliştirebileceğimiz iş ortakları ile çalışmaya özen gösteriyoruz. Stratejik olarak farklı ülkelerdeki satışlarımız için ilgili pazarın gereksinim ve tüketim trendlerine göre ürünler ve satış aksiyonları geliştiriyoruz. Yeni ülke girişlerinde tüketicilerle buluşma zeminleri olan fuarlarda yer almaya büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Şirketin, yenilikçi ürünleriyle sektörde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ve sevilen markalar arasında gösterildiğine dikkat çeken Ergül, “Empati yeteneğimiz sayesinde müşterimize ihtiyaç duyduğu ürünü sunuyoruz. Tüketicilerimizden ilham alarak geliştirdiğimiz hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünlerle pratik çözümler sunuyoruz. Ürün ailemizi yepyeni lezzetlerle sürekli büyütüyoruz. Markamızın, pratik, lezzetli, kaliteli ve yenilikçi ürün gamıyla farklı kategorilerde büyüyerek ülkesinde öncü, globalde aktif bir gıda markası olması hedefiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.