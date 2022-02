Avrupa’nın en büyük ve donanımlı film platolarından biri İstanbul’da açılıyor

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olma özelliği taşıyan MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Büyükçekmece’de yapılıyor. 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete girmesi beklenen film platosu tamamlandığında dünya sinemasına hizmet vermeyi hedefliyor. 200 milyon dolar yatırım değerine sahip proje 15 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

Ulusal ve uluslararası arenada film endüstrisinin oyun kurucularını bir çatı altında buluşturmaya hazırlanan; Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük film platolarından biri olan MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi için geri sayım başladı. İstanbul Büyükçekmece’de yaklaşık 400 bin metrekarelik alanda kurulmakta olan ve dünyaca ünlü projelere ev sahipliği yapmaya hazırlanan film platosu için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Projenin tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya MIDWOOD’un yönetim ve icra kurulu üyeleri ile iş ortakları da katıldı.

Film platosu hakkında şu bilgiler verildi:

200 milyon dolarlık yatırım ile 15 bin kişiye istihdam

Türkiye’nin uluslararası arenada ilk film platosu olma özelliği taşıyan, 200 milyon dolar yatırım değerine sahip MIDWOOD İstanbul Film Stüdyo Kompleksi yaklaşık 400 bin metrekarede kuruluyor. Dünya sinemasına hizmet üretecek olan çeyrek milyar dolarlık kompleksin hizmet vermeye başladığı andan itibaren 1 milyar dolarlık bir değere ulaşması öngörülüyor. Yıllık toplam 300 milyon dolar değerinde film endüstrisine yönelik üretim kapasitesi bulunan projenin oluşturacağı katma değer ile Türkiye ekonomisine yıllık 200 milyon dolar değerinde döviz girdisi sağlaması bekleniyor.

Tam kapasite ile çalışmaya başladığında 15 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırım, sinema endüstrisinde oluşturduğu sektörel faydanın yanı sıra içerisinde barındıracağı tamamlayıcı unsurlar olan 4 bin öğrenci kapasiteli eğitim kurumları, 250 odalı lüks bir konaklama tesisi, 300 farklı işletmeden oluşan sosyal, kültürel ve yaşam alanları, sektörel ofisler ve teşhir mağazaları ile önce İstanbul, dolayısıyla Türkiye için büyük bir kazanım olma özelliğini de taşıyacak. Film platosu, unicorn bir proje olarak Türkiye’nin marka değerine katkı sağlamayı da hedefliyor.

Dünya sinema sektörü için Türkiye’den yeni lokasyon

Dünyanın merkezindeki İstanbul’da, dünya standartlarında hizmet üretecek ve gelecek nesil bir stüdyo olarak hayata geçirilmekte olan Film platosu, Türkiye’nin yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanıyor. Film platosunun her biri tam donanımlı ve teknik olarak her filmi çekebilecek kapasitede, üçü yüksek teknoloji sanal prodüksiyon stüdyosu ve biri yüksek teknoloji hareket yakalama stüdyosu olmak üzere toplamda 21 adet kapalı stüdyosu bulunuyor. Dünyanın en büyük açık su tankı, Avrupa’nın ise en büyük kapalı su havuzunun bulunduğu MIDWOOD Stüdyoları’nda yüksek bütçeli prodüksiyonlu filmler çekilebilecek. İçerisinde üç farklı ölçüde su tankı ile toplamda 2 bin 100 metrekare büyüklüğündeki kapalı 6 metre derinliğindeki su havuzu ile 7 bin metrekare büyüklüğünde ve bir metre derinliğindeki açık su havuzu film platosunda yerini alıyor olacak. Komplekste ayrıca çeşitli cephelerden oluşan 17 açık set alanı ve farklı içerikli 60’ın üzerinde kurulu kapalı iç mekan setleri bulunacak. Fiziki çekim alanlarının yanı sıra dünya standartlarında bir film çekimi için gereken kamera, ışık, ses, set ve grip malzemeleri başta olmak üzere tüm ekipmanları ve ekipleri sağlayacak olan MIDWOOD bünyesinde ayrıca ihtiyaç duyulacak her türlü dekor ve kostüm aksesuar imalatları için hizmet üretecek 18 adet atölyesi de yer alacak.

Aynı anda dünya sinemasından 10 filme hizmet verilebilecek

Film platosu, aynı anda 4 Hollywood prodüksiyonu ile eş zamanlı çekim yapmaya imkan tanıyan ve ayrıca 6 adet Bollywood, Chinawood ile Avrupa ve Türk sinema endüstrisi olmak üzere aynı anda 10 film için komple hizmet üretebilecek. Böylelikle senede toplam 15’i büyük Hollywood prodüksiyonu olmak üzere diğer kategorilerde ise 35 farklı prodüksiyon çekme kapasitesi ile yılda 50 film çekilebilecek bir kapasiteye ulaşacak.

“MIDWOOD, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında dünyaya armağan edilecek”

Dünya film endüstrisinin yeni buluşma noktası haline gelecek olan, MIDWOOD hakkında detaylı bilgileri paylaşan Ahmet San, “Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul gibi bir Dünya başkentinde, dünya platformundaki film endüstrisine A’dan Z’ye tam ve eksiksiz hizmet üretecek olan MIDWOOD’u tam anlamı ile bir Türk projesi ve Türk yatırımı olarak tamamlama kararlılığındayız. Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı’nın yüz akı projesi olma özelliğini taşıyan film platosu, dünya standartlarındaki kalitesi ve hizmet anlayışı ile Türkiye’ye olan güvenin daha da artmasını sağlayacak, alanında parmakla gösterilecek eşsiz bir yatırımlar bütünüdür. Kendisini Türkiye’nin bir 100’üncü yıl projesi olarak konumlandıran ve 100’üncü yılın dünyaya armağan edeceği bir dünya markası olma hedefi ile yola çıkan MIDWOOD, 19 Mayıs 2023 tarihinde ‘soft opening’ini gerçekleştirecektir. Büyük bir heyecan ve gururla beklenen resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2023’ tür” ifadelerini kullandı.

Dev projenin fikri temelleri 2011 yılında atıldı

Ahmet San ayrıca film platosu ile ilgili olarak, “2011 senesinde Sofya’da “Cehennem Melekleri 2” filminin setinde projenin temellerini attık. Sofya’da bile böylesi prodüksiyonlara imza atılabiliyor ve senede 25, 30 film çekilebiliyor, 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir ciro Sofya için önemli bir endüstri oluşturabiliyorsa, bunu ülkemde yapmamam için hiçbir sebep yok diye düşünerek çalışmalara başladım. 2016 yılına kadar Avrupa’da ve dünyada çeşitli örneklerini inceledim. Onlardan aşağı kalmayacak hatta Avrupa’nın en büyüğü olabilecek bir projeyi İstanbul’da hayata geçirebileceğime karar verdim. 1 Temmuz 2020’ye kadar tüm fizibilite ve saha çalışmalarını ekibimiz ile tamamladık ve yola çıktık’’ dedi.

Bir yılda 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşma hedefi

Verilen bilgiye göre film platosu, yüzde 100 Türk sermayesi ile kuruluyor. Projenin tamamlandığında bir yıl içinde 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşması bekleniyor. Toplantıda, milyar dolar hedefine ulaşıldıktan sonra projeyi ilk günden beri takip eden ve projenin kapısını çalan yabancı büyük ortaklıklara açılabileceği bilgisi verildi.