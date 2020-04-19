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Avrupa’nın en büyük barajında enerji üretimine başlandı

SİİRT’TE BULUNAN AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BARAJI OLAN ÇETİN BARAJINDA SU DOLULUK ORANI SEVİNDİRİRKEN HİDROELEKTRİK SANTRALİNDE ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI.

Avrupa’nın en büyük barajında enerji üretimine başlandı

SİİRT’TE BULUNAN AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BARAJI OLAN ÇETİN BARAJINDA SU DOLULUK ORANI SEVİNDİRİRKEN HİDROELEKTRİK SANTRALİNDE ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI.

19 Nisan 2020 Pazar 15:36
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Avrupa’nın en büyük barajında enerji üretimine başlandı

Siirt’te bulunan Avrupa’nın en büyük barajı Çetin Barajı’nda su doluluk oranı sevindirirken, hidroelektrik santralinde enerji üretimine başlandı.

Siirt’te yağan yağmur ve kar ile Çetin Barajı’nda doluluk oranı 124 milyon metreküp seviyesine ulaşırken, geçen yıldan bu yana en yüksek su seviyesine ulaşılan barajda enerji üretimine başlandı. Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı’nın işletmeye alınması ile birlikte toplam kurulu gücü 420 megavatt saat olan barajdan yılda 1 milyar 174 kilovatt saat enerji üretilecek, milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlanacak.

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