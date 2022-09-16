Avrupa’daki enerji krizi, tarımda tedarik zincirini Türkiye’ye çeviriyor

Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan enerji krizinin Avrupa’yı derinden etkilemesi sonucu hem Rus hem de Avrupalı tarım üreticileri tedarik zincirinde gözünü Türk tarım üreticilerine çevirdi.

Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, Türkiye’nin jeopolitik konumunun sektör adına avantaj sağladığını belirtti. Kozan, “Yaşanan bu kriz, ülkeleri yerinde üretim ve tedarik zinciri problemlerini çözmek amacı ile modern seracılık alanında yatırım yapmalarını teşvik edecektir. Dünya genelinde 500 bin hektarlık alanda örtü altı yetiştiriciliği yapılıyor. İleri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesine sahip olan üye firmalarımız da hem Avrupa hem de Rusya’nın bu alanda ihtiyaç duyacağı sera projelerine hızlı bir şekilde cevap verebilecek kapasite ve kabiliyettedir. Ülkemiz, dünya sera yetiştiriciliğinde 5’inci sırada, Avrupa’da ise 2’nci sıradadır. Rusya sera yatırımlarını artırmak istiyor. Ruslar, Hollanda ve İspanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinden tedarik ettiği ürün ve hizmetlerini şimdilerde, ileri teknoloji ile üretim yapan ve yazılım otomasyon anlamında tatmin edici çözümler sunan Türk firmalardan talep etmeye başladı” dedi.

“Modern ve yüksek teknolojiye sahip seralar adeta bir fabrikadır”

Seracılığın ülkemizde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu ifade eden Kozan, “2000’li yıllara kadar ülkemizde modern seraların kurulumu tamamen yabancı firmalar tarafından yapılırken bugün yüzde 100 oranında yerli olarak yapılabilmektedir. Yazılım, otomasyon ve mühendislik anlamında sektörümüz dünya ülkeleriyle rekabet edecek konumdadır. Türkiye’de örtü altı üretim alanı yaklaşık 850 bin dekar. Bu rakamlar daha da artmalıdır. Çünkü modern seralar adeta bir fabrikadır. Bu seralar sayesinde tarım üreticileri, üretimi yılın 12 ayına yayabildiği gibi verimi çok ciddi oranda artırabilir. Üye firmalarımız anahtar teslim bir sera projesinde ihtiyaç duyulan tüm kalemleri üretim ve tedarik imkanına sahiptir. Küresel piyasalardaki gelişmeler de dikkate alındığında firmalarımızın yaklaşık yüzde 75’lik satış oranı yurt dışı pazarlara yöneliktir. Orta Asya, Rusya, Arap ülkeleri, Afrika, Orta Doğu gibi pek çok pazarda ülkemiz seracılık sektörünü başarıyla temsil ediyoruz. Kısa ve orta vadede Rusya ve Ortadoğu’ya olan ticari hacmimizi artırmak ve uzun vadede Meksika ve Amerika kıtasını hedef pazar olarak görüyoruz” dedi.

“Bu sene Growtech Fuarı sektöre yeni bir yön daha verecek “

Yıllardır yakından takip ettikleri Growtech Fuarı’nda uluslararası firmalarla önemli görüşmeler ve ihracat bağlantıları yaptıklarını kaydeden Başkan Kozan, şöyle devam etti:

“Bu yıl düzenlenecek Growtech Fuarı’na ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü pandemi koşullarının artık tam anlamıyla kalkması ve ardından değişen küresel şartların yeni pazarlara sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Hatta küresel çapta modern seracılığın güncel gelişmeler ışığında hangi yöne kanalize olacağının ve hangi iş birliktelikleri ile hangi model ve projelerin hayata geçirileceğinin kararlaştırılacağı yerin bu yılki Growtech Fuarı olacağını düşünüyorum. Bu organizasyonda SERKONDER Üye firmaları ülkemizi küresel piyasalarda en iyi şekilde temsil edecektir.”

Growtech bu yıl da 23-26 Kasım tarihlerinde 21’inci kez kapılarını açıyor

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde 23-26 Kasım tarihlerinde 21’inci kez kapılarını katılımcı ve ziyaretçilerine açıyor. Fuar Direktörü Engin Er’in verdiği bilgiye göre, fuar çerçevesinde 30’dan fazla ülkeden 600 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Engin Er, bu seneki fuarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Türkiye tarım ihracatına fuarımızla birlikte katkı yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Fuara katılan ve ziyaret eden ülke sayısı gittikçe artıyor. Avrupa ülkelerinden Hollanda başta olmak üzere Fransa, Almanya ve İtalya’dan yeni katılımcılar olacak. Ayrıca Ürdün, Hindistan, Sri Lanka, Umman, BAE, Kazakistan ve Amerika bu yılın önemli ve yeni katılımcıları arasında yer alıyor. Öte yandan Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore’nin kuracağı pavilyonlarla katılımın daha da zenginleşeceğini söyleyebilirim.”

"Ziyaretçiler fuarda tarımdaki tüm yenilikleri bulabilecekler"

Herkesi fuara davet eden Er, “Çünkü ziyaretçiler fuarda tarımdaki tüm yenilikleri bulabilecekler. Ziyaretçilerimiz modern ve yüksek teknoloji seracıları ve son sistem sulama ekipmanları üreticilerini, yazılım ve otomasyon sistemleri firmaları, yeni uygulamalar gibi birçok konuda marka ve ürünleri görerek bilgi alabilecekler. Çok önemli uluslararası bağlantılar ve birçok yeni iş birliktelikleri kurulacağına inanıyorum. Öte yandan geçen yıl yapılan etkinliklere bu yıl da yer vereceğiz. Fuar süresince ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri, Antalya Teknokent organizatörlüğünde Bitki Islahı Proje Pazarı, Alım Heyeti Programı, B2B görüşmeler ve uluslararası konferansların da yer alacağı tarım sohbetleri ile tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarım sektörüne dair gündem konularını Growtech’te takip edebilecek” dedi.