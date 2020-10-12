Avrupa’da 1 milyon şirket satın alınabilecek durumda

Özellikle Covid-19 pandesiyle birlikte karşımıza çıkan yeni normalde, iş yapış biçimlerinde ve stratejilerde yaşanan köklü değişimler, sahip olduğu esneklik ve üretim yetkinliği ile öne çıkan Türk firmaları için Avrupa’da yepyeni kapılar açabilir.

Türk şirketleri açısından Avrupa’da satın alınabilecek 1 milyon şirket olduğunu belirten Çek-Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Çekya-Türkiye İş Konseyi (DEİK) Üyesi Yalın Yüregil, dünyayı etkileyen pandeminin bu konuda bir fırsat da oluşturduğunu belirtti.

Gayrimenkul, lojistik gibi pek çok alanda Türk yatırımcılar için seçenekler bulunduğunu kaydeden Yüregil, bu noktada özellikle Avrupa’nın merkez ülkelerinden biri olan Çekya’nın, yatırım planlayan girişimciler için büyük avantaj sağladığını söyledi.

Beraber çalışacak lokal ofis avantaj sağlıyor

Türk şirketlerinin Avrupa’da başarılı olmaması için herhangi bir kısıtlamanın olmadığını da belirten Yalın Yüregil, “Türk şirketlerinin Avrupa’da başarılı olmaması için herhangi bir kısıtlama yoktur. Yeter ki doğru yönlendirme ve rehber eşliğinde bir iş planı gerçekleştirip, bu hedefe ulaşmak için beraber çalışabileceğiniz lokal ofisiniz olsun“ dedi.

Yaşadığı zorlukları çalışma modeli ile fırsata çevirdi

Türk şirketlerinin yurt dışında açılırken daha başarılı olmalarını sağlamak için dizayn edilmiş bir çalışma modeli geliştirmek hedefiyle hayata geçirdikleri Yeye Agency firmasından bahseden

şirket kurucusu Yüregil, 5 farklı ülkede şirket kurup tek başına, lokal dili bilmeden ve herhangi bir ortağı olmadan geçtiği zor aşamaların aynısını diğer Türk girişimciler yaşamasın diye, tüm çalışma modelini bu eksikliğin üzerine dizayn ettiklerini kaydetti.

Arupa’da iş Kurmak’ sayfasında da şirketler, kendi ihtiyaçlarına yönelik formu doldurup ücretsiz bir online danışmanlık toplantısı gerçekleştirebiliyor.