Avrupa ve Orta Asya’dan uzmanlar gıda israfına çözümü İstanbul’da arayacak

Dünyada artan gıda kaybı ve israfını önlemek maksadıyla alanında uzman isimler FAO’nun İstanbul’da düzenleyeceği konferansta bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi’nin (ECO-RCCFS) ortaklığı, Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığının desteğiyle, 5-6 Ekim 2022 tarihlerinde ‘Avrupa ve Orta Asya’da Gıda Kaybı ve İsrafı Bölgesel Konferansı’ düzenleyecek.

Verilen bilgilere göre konferansta, gıda kaybı ve israfının azaltılması ve sürdürülebilir gıda değer zincirlerine geçişi destekleyen yasal ve ticari yenilikler, pazarlama stratejileri hayata geçirilebilecek müdahaleleri içeren elverişli ortam ve araçların temel unsurlarının tespit edilmesine odaklanılacak.

İki gün sürecek konferans hibrit etkinlik formatında düzenlenecek. Konferansa Copa-Cogeca, Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi (ECO-RCCFS), Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, EIT Food, Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC), Avrupa Gıda Bankaları Birliği (FEBA), Glovo, Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü (IFPRI), Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu (IFWC), Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı, Ogilvy Consulting, Rabobank, Sodexo, Tetra Pak, Too Good To Go, UNECE, Fazla Gıda, WRAP, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’nden (WUR) konuşmacılar katılacak.

FAO, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’da gıda kaybı ve atık yönetimini etkileyen mevzuat ve politikaları analiz etti. Gıda ve Tarım Örgütü, kilit paydaşlarla işbirliği içinde gıda kaybı ve atık önleme ve azaltma konusunda ulusal stratejiler geliştirildiğini belirtti.