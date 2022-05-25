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Avrupa otomotiv pazarı yüzde 21,3 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı Nisan ayında yüzde 21,3 geriledi. Toplam 986 bin 85 adet satış gerçekleşti.

Ekonomi 25.05.2022, 15:35 25.05.2022, 16:26
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 21,3 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2022 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azaldı. Toplam 986 bin 85 adet satış gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1 milyon 253 bin 537 adet toplam satış gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Nisan ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, otomotiv pazarı 2022 yılı Nisan ayında yüzde 21,3 azaldı ve 986 bin 85 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1 milyon 253 bin 537 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2022 Nisan ayında 2021 Nisan ayına göre yüzde 20,2 azaldı ve toplam 830 bin 447 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Nisan ayında Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 40 bin 27 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Nisan ayında yüzde 30 azalış gösterdi ve 125 bin 892 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Nisan ayında 179 bin 847 adet satış gerçekleşmişti. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4, otomobil pazarı yüzde 13 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 23,8 azalış gösterdi. Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 14,4 azaldı ve 4 milyon 252 bin 208 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 4 milyon 964 bin 785 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı ve toplam 3 milyon 583 bin 587 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 4 milyon 120 bin 715 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 23,8 azaldı ve 543 bin 132 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 712 bin 558 adet satış gerçekleşmişti.

#Avrupa otomotiv pazarı
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