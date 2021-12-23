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Avrupa otomotiv pazarı yüzde 16,4 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2021 yılı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 daraldı.

Ekonomi 23.12.2021, 15:19 23.12.2021, 15:27
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 16,4 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2021 yılı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), kasım ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini paylaştı.

Buna göre, AB, Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4, otomobil pazarı yüzde 17,5, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,1 azalış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2021 Kasım ayında yüzde 16,4 azalarak 1 milyon 47 bin 974 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 254 bin 231 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı aynı dönemde yüzde 17,5 azalarak toplam 864 bin 119 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Kasım ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 47 bin 56 adet olmuştu.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Kasım ayında yüzde 12,1 azalış göstererek 152 bin 218 adede ulaştı. 2020 Kasım ayında 173 bin 218 adet satış gerçekleşmişti. Otomotiv pazarı 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6, otomobil pazarı yüzde 0,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 arttı.

Ocak-Kasım dönemi

Otomotiv pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 2,6 arttı ve 12 milyon 986 bin 747 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 12 milyon 661 bin 53 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 10 milyon 744 bin 49 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 12,7 arttı ve 1 milyon 818 bin 269 adede yükseldi. 2020 yılında ise 1 milyon 613 bin 853 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 2,1 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 12,7 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.

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