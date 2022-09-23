Avrupa otomotiv pazarı Ağustos’ta yüzde 1,1 artış gösterdi

Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı ve 884 bin 222 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 874 bin 173 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Ağustos ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesini paylaştı. Buna göre, otomobil pazarı 2022 Ağustos ayında 2021 Ağustos ayına göre yüzde 3,4 arttı ve toplam 748 bin 961 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında Avrupa otomobil pazarı 724 bin 582 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayında yüzde 13,7 azalış gösterdi ve 108 bin 221 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ağustos ayında 125 bin 415 adet satış gerçekleşmişti. AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, otomobil pazarı yüzde 11,8 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,6 azalış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 13 azaldı ve 8 milyon 524 bin 314 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 9 milyon 802 bin 312 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2022 Ocak-Ağustos döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 11,8 azaldı ve toplam 7 milyon 221 bin 379 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 8 milyon 188 bin 966 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 22,6 azaldı ve 1 milyon 52 bin 636 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 1 milyon 359 bin 962 adet satış gerçekleşmişti. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geçen yıla göre yüzde 7,5 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 9,4 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 5,2 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.