Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

AVRUPA'DA 11 YIL SONRA BİR İLK

Avrupa Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde yüzde 0,5'e çekti. Mevduat faizi de 50 paz puan artışla sıfıra çekildi.

Bankanın politika faizini en az 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, hafta başından bu yana 50 baz puan faiz artışı beklentisi güçlenmişti.

Banka açıklamasında önümüzdeki toplantılarda faizlerin daha fazla normalleştirilmesinin uygun olacağı belirtildi.



ECB son olarak 2011 yılında faiz oranlarını arttırmıştı. 2014'ten bu yana faizler negatif oranlarda seyrediyordu.

kaynak:NTV