Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek

*Avrupa Merkez Bankası(ECB) bugün eylül ayı para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Para politikası toplantısını faiz kararını TSİ 14:45’te açıklayacak. ECB’nin faiz oranlarında ve mevcut para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak son dönemde Euro’da görülen değer artışının bankayı rahatsız edip etmediği ve bu konuda herhangi bir sözlü yönlendirmeye gidip gitmeyeceği takip edilecek konular arasında olacak.

*TSİ 15:30’da ise Başkan Lagarde açıklamalarda bulunacak.



ABD’de Açık İş Sayısı Beklentinin Üzerinde Arttı...

*ABD’de açık is sayısını gösteren JOLTS(İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı)temmuz ayında bir önceki aya göre 617 bin artarak 6 milyon 618 bine ulaştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren verinin 6 milyon olması tahmin ediliyordu.



Global Borsa Endekslerinde İbre Yeşile Döndü…

*Haftanın üçüncü işlem gününde Avrupa’da borsa endeksleri günü artıda kapattı. Endekslerdeki yükselişe teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin hisselerindeki değer kazancı öncülük etti. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,07 yükselişle 12.237,21 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39’luk artışla 6.012,84 seviyesinde günü tamamladı.

*ABD Endeksleri de teknoloji şirketleri hisselerinin öncülük ettiği yükselişle günün artıda kapattı. Dow Jones endeksi(spot) yüzde 1,60 artışla günün 27.940,47 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,98 artarak günü 3.397,81 seviyesinde ve Nasdaq endeksi yüzde 2,71 kazançla günü 11.141,56 puanda tamamladı.



Günün Ajandası

10:00 Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Haz) Önceki: 12,9%

14:00 Güney Afrika İmalat Üretimi (Aylık) (Tem) Beklenti: 2,5% Önceki: 16,8%

14:45 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Mevduat Hesap Oranı (Eyl) Beklenti: -0,50% Önceki: -0,50%

14:45 ECB Marjinal Borçlanma Oranı Önceki: 0,25%

14:45 ECB Faiz Oranı Kararı (Eyl) Beklenti: 0,00% Önceki:0,00%

15:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu) Beklenti: -0,3% Önceki:-0,4%

15:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) Beklenti: 0,2% Önceki: 0,6%

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları Beklenti:846K Önceki:881K

15:30 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması

17:30 ABD Doğal Gaz Stokları Beklenti:68B Önceki:35B

18:00 ABD Ham Petrol Stokları Beklenti:-1,335M Önceki: -9,362M