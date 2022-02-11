Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin Faiz Açıklaması!

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Alman medya organı Redaktionsnetzwerk Deutschland'e, yüksek enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'FAİZİ ARTIRMAK ÇÖZÜM DEĞİL'

“Neden faiz oranını arttırarak, enflasyonla savaşmıyorsunuz?” sorusunun yöneltilmesi üzerine Lagarde, “Mevcut sorunların hiçbirini çözmez bu. Tam aksine; şimdi çok aceleci davransaydık, ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde zayıflayabilirdi. Bu kimseye yardımcı olmaz. Faizi artırsaydık pandeminin ve ekonomik krizin üstüne birde finansal bir kriz gelirdi” dedi.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

Fiyatlardaki artışın ana sebebinin enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirten Lagarde, “Petrol, gaz ve elektrik daha pahalı hale geldi. Fiyatları artıran ikinci ana faktör, tedarik darboğazları; mikroçip kıtlığı ve kesintiye uğramış tedarik zincirleri Konteynerleri taşıyabilir, petrol fiyatlarını düşürebilir veya jeostratejik çatışmaları yatıştırabilir miyiz? Hayır, bunların hiçbirini yapamayız” görüşünü dile getirdi.

'HEMEN SONUÇ ALAMAZSINIZ'

Foreks'in de aktardığı habere göre, Avrupa Merkez Bankası’nın rekor enflasyonu düşürmek için bir şey yapmadığına yönelik eleştiriye ise “Bizim görevimiz fiyat istikrarını korumak. Bu tehlikedeyse, harekete geçiyoruz. Verdiğimiz herhangi bir kararın tam etkisi genellikle dokuz ila 18 ay sonrasına kadar hissedilmiyor. Bunu dikkate almalıyız” karşılığını verdi.