Avrupa Havalimanlarında 1,26 milyar yolcu azaldı. Türkiye en az kaybeden ülke...

ACI verilerine göre Avrupa havalimanlarının bu yılın 10 aylık döneminde 1 milyar 26 milyon yolcu kaybetti. Bu, 2019, pandemi öncesine göre yüzde 62 düşüşe karşılık geliyor.

ACI verilerine göre; İngiltere, İrlanda ve Finlandiya'daki havalimanları bu dönemde hükümetlerinin seyahat kısıtlamalarını çok daha yavaş gevşetmeleri nedeniyle düşük performans gösterdi.

Bunların dışında kaşan ülkeleri pandemi öncesine göre ortalama yüzde 34 düştü.

Türkiye ve Rusya en az kayıpta

ACI verilerine göre iki ülkenin havalimanları Rus ve Türk havalimanları ortalama yüde 21 ile en az kayba uğradı.