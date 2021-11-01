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Avrupa'da yoksulluk riskinin en çok arttığı ülke Türkiye oldu

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'de her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin 2015-2019 arasını kapsayan 4 yıllık süreçte Avrupa’da yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en fazla arttığı ülkeleri açıkladı.

Ekonomi 01.11.2021, 20:00
Avrupa'da yoksulluk riskinin en çok arttığı ülke Türkiye oldu

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, yoksulluk ve sosyal dışlanma verilerine göre yoksulluk riski en fazla arttığı ülke Türkiye'de oldu.

2015’te Türkiye’de halkın yüzde 26,7’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında yaşarken, bu oran 2019 yılında yüzde 33,2’ye kadar yükseldi.

Bu durum Türkiye'de halkın 3'te birinin yoksulluk riski altında olduğunu gösterdi.

Risk 28 ülkede düştü, 8 ülkede arttı

36 ülkenin 28’inde yoksulluk riski 4 yıllık bu dönemde düşüş gösterirken 8 ülkede ise artış gösterdi.

Türkiye’nin dışında artan ülkeler arasında Lüksemburg (1,6 yüzde puan), Norveç (0,9 yüzde puan), İsviçre (0,9 yüzde puan), Fransa (0,3 yüzde puan), İsveç (0,3 yüzde puan), Estonya (0,1 yüzde puan) ve Hollanda (0,1 yüzde puan) yer aldı.

Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek

Türkiye’de halkın 3’te 1’i yoksulluk riski altında

Eurostat hazırladığı raporda, bazı ülkeler için 2020 verilerini kullanılırken bazı ülkelerin ise 2019 verilerini baz aldı.

Raporda, Arnavutluk, İzlanda, İrlanda, İtalya, Karadağ, K. Makedonya, Sırbistan, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin 2019, diğer ülkeler ise 2020 verileri kullanıldı.

İlk sırada yüzde 50,8 ile Arnavutluk var. Ardından Karadağ (yüzde 36,3), Romanya (yüzde 35,8), Kuzey Makedonya (yüzde 34,1) ve Bulgaristan (yüzde 33,6) geliyor. Türkiye 36 ülke içinde 6. sırada yer alıyor.

AB ortalaması yüzde 21,9. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülkeler ise İzlanda (yüzde 11,3), Çekya (yüzde 11,5), Slovakya (yüzde 13,8). Bu oran Almanya’da yüzde 22,5 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 22,8 olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı verileri

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı geçen hafta yayımladığı "2022 yıllık programı"nda ülke genelindeki yardıma muhtaç yoksul ailelerin sayısı yer almıştı.

Rapora göre, Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısı son 1 yılda ikiye katlandı. 2019 yılında 3,28 milyon kişi sosyal yardımlardan faydalanırken, bu sayı 2020’de 6,63 milyona yükseldi.
Yoksul ailelerin sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 102 arttı.

Bakan Yanık: İhtiyaç sahiplerine kış boyunca 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine katkıda bulunmak için toplam 2,5 milyar lira yardım verileceğini bildirdi.

Yanık bugün yaptığı yazılı açıklamada, yakacak yardımı için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan tahsis edilen 1,6 milyar liralık kömürü kış mevsiminde yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtacaklarını belirterek, kış boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu ifade etti.

Elektrik tüketim desteğinde ise 2019'dan bu yana yapılan yardımın 6 milyar liraya ulaştığını aktaran Yanık, "Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda yaklaşık 920 milyon lira elektrik tüketim desteği vereceğiz" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Independent Türkçe, Euronews Türkçe

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