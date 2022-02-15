Avrasya Tüneli’nden ekonomiye 8.1 milyar liralık katkı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkati çekerek tünelin ülke ekonomisine katkısının toplam 8,1 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Avrasya Tüneli’nin Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

25 milyon saat zaman tasarrufu

Tünelin 2016 yılında açıldığını, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli’nden geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre; tünel kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağlıyor. Kozyatağı - Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-km azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı” ifadelerini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli’nde arızalanan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi"

Avrasya Tüneli’nde 1 Ocak’tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını anımsatan Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini kaydetti. Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu da aktaran Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli’nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti” dedi.

5 yılda 50 bin ton emisyon azalımı gerçekleşti

Yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin, 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37,2 ton atığın geri kazandırıldığını belirtti. Toplam 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini de ifade eden Karaismailoğlu, “Bu miktar ile yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edilmiş olundu. Türkiye’de ilk kez Avrasya Tüneli’nde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker), 2021 yılında İnşaat ve Mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) Dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12’ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu” değerlendirmesini yaptı.