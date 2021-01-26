Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geliyor

Avrasya Tüneli Sözleşmesi'ne göre verilen araç garanti ücretleri nedeniyle, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yine zam geliyor.

YAKLAŞIK YÜZDE 20.8'İ BULACAK

Halen 36,40 TL olan araç geçiş ücreti, sözleşmeye göre 1 Şubat’ta yeniden zamlanacak. 2021 yılı geçiş ücretinin 1 dolar=7,50 TL üzerinden tahmini 43.98 TL olacağı öngörülüyor. Bu hesapla yapılacak zam oranı yaklaşık yüzde 20.8’i bulacak.

VATANDAŞLAR FERİBOT VE MARMARAY'I TERCİH EDİYOR

Köprülerin yükünü alma amacıyla inşa edilen Avrasya Tüneli, FSM ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçen araç sayısının azalmasını sağlamadı. Vatandaşlar yüksek ücret nedeniyle Avrasya Tüneli yerine Feribot ve Marmaray’ı tercih ediyor.

Avrasya Tünelinde 2018 yılında geçiş yapan araç sayısı 17 bin 556 iken, 2019 yılında yapılan zam sonrası 17 milyon 271 bin araç geçişi sağlandı. Zam sonrası geçiş miktarı yüzde 1.62 azaldı. 2020 yılında pandemi sebebi ile bu sayı 12.8 milyon araç sayısına indi.

ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?

Her yıl geçiş ücreti iki kez hesaplanıyor. Sözleşmedeki araç başı 4 dolar, araç geçiş ücretinin yanı sıra, ABD enflasyon artışı (Birikimli 10 yıllık enflasyon yüzde 23 dolayında hesaplanıyor) ve yüzde 8 KDV ilave ediliyor.

SALGININ BEDELİ 472 MİLYON TL

Avrasya Tüneli işletmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı, İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı, 2020 yılı için; pandemi sebebi ve yüksek geçiş ücreti sebebi ile azalan araç geçişleriyle yıllık geçmeyen 13 milyon araç geçişi karşılığında, şirkete ilk 3 yıl için verilen garanti bedel 1 yılda 472 milyon TL garanti ödemesi yapılacaktır” dedi.

İBB Meclis Üyesi Sarı Avrasya Tüneli'yle ilgili şu tespitleri yaptı:“İstanbul'da yıllık ortalama otomobil sayısı artışı yüzde 5'tir. Trafiğe giren araçların yüzde 2'sinin tünelden geçmesi araç artışında ulaşılacak en yüksek yüzdedir. Bu yüzden hesaplamalarımızda yüzde 2 artış baz alınmıştır. Bu zam politikası, sözleşmeye göre geri kalan 20 yıl 5 ayda da devam ettirildiği taktirde, en iyimser bir hesaplama ile her yıl araç sayısının yüzde 2 artacağını varsayarsak, 2041 yılına kadar garanti araç sayısına ulaşılamayacaktır. Sözleşmede 25 milyon 125 bin yıllık araç sayısı geçildiğinde, artan her araç için Devletin yüzde 30 geçiş bedeli alması gerçekleşemeyecek bir illüzyon yani hesaplama hatasıdır. Bu çerçevede şirket 1.24 milyar dolar yatırımı karşılığında; sözleşme dönemi sonunda 2.79 milyar dolar, geçen araçlardan ve 749 milyon dolar geçiş garantisi olarak devletten olmak üzere ,toplam 3.54 milyar dolar tahsilat yapmış olacaktır. Bu ise buradan elde edilen gelirler ile 2,5 Avrasya Tüneli yapılabileceğini gösteriyor.”