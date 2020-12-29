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Avokado yağının litresi 250 liradan satılıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde son yıllarda üretimi hızla artan ve raflarda tanesi 8 liradan satışa sunulan avokadonun şimdi de yağı üretiliyor. Avokadonun yağının litre fiyatı ise 250 TL. İşte ayrıntılar...

Ekonomi 29.12.2020, 21:34
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Avokado yağının litresi 250 liradan satılıyor

Zeytinyağı fabrikası bulunan Endüstri Mühendisi Furkan Mustafa Uysal, bir müşterisinin talebi üzerine ürettiği avokado yağını, sonrasında yoğun talep üzerine seri olarak üretmeye başladı.

Zeytinyağı sıkan makinesinde bazı ayarlamalar yaptıktan sonra avokado yağını sıkmayı başaran genç girişimci, kendi markasını oluşturmak için girişimlere başladı.

“BİRÇOK AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI”

Avokadonun bölgede yoğun miktarda üretildiğini belirten Furkan Mustafa Uysal, avokadonun farklı bir ürününü üretmeyi başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Uysal, “Bölgemizde yaz ve kış aylarında sıcaklık farkının az olması nedeniyle bölgemiz insanlarını tropikal meyve üretimine yönlendirdi. Avokadoda ılıman iklimde yetiştiği için ilçemizde ve bölgemizde tutunmasını sağladı. Avokado coğrafi işaretli bir ürün olarak şu anda birçok ailenin geçim kaynağı olmuş durumda. Bir müşterimiz bize avokado meyvesini getirerek bizden yağ yapmamızı istedi. Biz de  bunun üzerine bir çalışma başlattık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda tesisimizin buna uygun olduğunu gördük. Avokadodan yeni bir ürün elde edilmesi nedeniyle yoğun bir talep var” dedi.

“CİLDE ÇOK FAYDALI”

Ürettikleri yağın dünya standartlarında olduğunu belirten Uysal “Avokado yağı üretimini gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Antalya’daki gıda laboratuvarına gönderdik. Gelen sonuçlarda ürettiğimiz avokado yağının dünya standartlarında olduğunu gördük. Bunu akabinde seri üretime geçmek için gerekli yerlere müracaat ederek üretim izinlerini aldık. Şimdi de marka olarak avokadoyu farklı bir ürün olarak raflarda göstermeyi amaçlıyoruz. Avokado yağı özellikle kozmetik ve gıda endüstrisinde kullanılıyor. Bize gelen talepler daha çok kozmetik şirketlinin değerlendirmesi üzerine oluyor. Avokado yağı bizim araştırmalarımıza göre cilde oldukça faydalı” diye konuştu.

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