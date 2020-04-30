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“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, AVM’lerin bazı kısıtlamalarla birlikte bayramdan önce açılması tartışmalarına temkinli yaklaştıklarını belirterek, “Normale dönüş çabasını olumlu değerlendirmemek mümkün değil. Ancak sektörün desteklenmesi için markaların birçok desteğe ihtiyaçları var” dedi.

“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, AVM’lerin bazı kısıtlamalarla birlikte bayramdan önce açılması tartışmalarına temkinli yaklaştıklarını belirterek, “Normale dönüş çabasını olumlu değerlendirmemek mümkün değil. Ancak sektörün desteklenmesi için markaların birçok desteğe ihtiyaçları var” dedi.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:32
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“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”

Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan AVM’lerin belli şartlar altında Ramazan Bayramı öncesinde kısmen de olsa açılmasının gündeme gelmesini değerlendiren UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Alınacak böylesi bir kararı olumlu değerlendirmemek mümkün değil. Zira bugün birçok marka franchising sistemiyle hizmet veriyor. Franchising sektörünün büyüklüğü 45 milyar dolara dayanmış durumda. 250 bin kişiye istihdam, ailelerle birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye de gelir sağlayan dev bir sektörden bahsediyoruz” dedi.

“Sektörün durması, Türkiye ekonomisinin durmasıdır”
“AVM’ler özelinde sektörün durması demek, Türkiye ekonomisinin durması demek olacaktır” diyen Doç. Dr. Aydın, şöyle devam etti:
"Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını nedeniyle tüm sektörler gibi biz de zor günler geçiriyoruz. Devletimizin ve milletimizin bizden beklediği fedakârlığı da yapıyoruz. Gerekirse daha da yapmaya hazırız. Ancak bizlerin de tamamen yok olmaması için kısıtlamalarla da olsa normal hayata dönmeye başlayacağız. Ortaya konacak saat ve gün kısıtlamaları ne olursa olsun bu sektörün geneli için büyük moral olacaktır. Bizler şu gerçeğin de bilinci içindeyiz. Son günlerde Covid-19 verileri umut vadediyor ve biz korona virüse karşı verilen bu büyük savaşın sekteye uğramaması için konuya da çok hassas yaklaşıyoruz. Kaldı ki tamamen gevşeme yaşanması bir anda süreci felakete çevirebilir ki, bu da bizlerin istemeyeceği bir durum. Nitekim markalar olarak bizler de bu bilinç içerisinde gerekli tedbirleri son raddesine kadar aldık ve almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Herkesten destek bekliyoruz”
Özellikle AVM’lerde yer alan markaların bazı desteklere ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, “Her türlü fırtınada gemimizi güvenli limanlara yanaştırdık. Bu konudaki tek amacımız da bu fırtınadan da sağ salim çıkıp limana ulaşmaktan başka bir şey değil. Markalarımız ve işletmelerimiz de üzerine düşenleri yerine getiriyor ve getirmeye devam edecekler. Ancak bu fedakârlıklara devam edilebilmesi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var” dedi.

“Kira desteği şart”
Doç. Dr. Aydın, “Özellikle, AVM mağazalarının kiralarında yeni düzenlemelere gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. Söz gelimi üç ay kira alınmaması, sonraki üç ay indirim uygulanması, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi ve kiraların ciro üzerinden alınması AVM’lerde hizmet gören markalar için elzemdir. Markalarımızı mağdur etmemek, fedakârlığa ve ülke ekonomisine can suyu vermeye devam etmek, daha da önemlisi ayakta kalabilmek için herkesten destek ve anlayış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.04.2020 14:36
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