“AVM’ler cadde mağazalarından daha güvenli”

Axis İstanbul AVM, Sur Yapı Marka AVM, Sur Yapı Metro Garden ve Sur Yapı Axis Kağıthane gibi AVM’leri elinde bulunduran Sur Yapı ve KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, salgında AVM’lerin cadde mağazalarından daha güvenli olduğunu savundu.

Elmas, “Cadde mağazalarında havayı içeride döndüren split klimalar varken, AVM’lerde ise bir defa içeride bulunan kirli havanın yüzde 40’ını 50’sini dışarı atan egzoz sistemi ve içeriye taze hava veren havalandırma sistemi var. Bir miktar da içerideki havayı dolaştırıyor. Şimdi bütün AVM’ler içerideki havayı dolaştıran bu sistemi kapattılar. Sadece havalandırma sistemi çalışıyor. Sıfır riskli değil ama güvenli bir ortam. Cadde mağazalardan daha az riskli konumdalar.” dedi.

“Cadde mağazalarda taze havalandırma ve egzoz yok. Sadece taktıkları 3 adet klima var. Onlar da içerinin havasını dolaştırıyor.” diyen Elmas, “AVM’de 200 metrekarelik bir mağazada 1000 metreküp bir hava oluyor. Sur Yapı olarak bütün AVM’lerimizde buna uygun olarak havayı dolaştıran sistemi kapattık. Sadece içerideki kirli havayı atan ve içeriye temiz hava sağlayan havalandırma sistemi çalışıyor.” diye konuştu.

“Orta ölçekli AVM’de 100 metrekareye 1 kişi düşüyor”

Ayrıca mevcutta AVM’lerde bulunan insan yoğunluğunun çok az olduğunu belirten Elmas, “200 metrekarelik bir mağazada 1000 metreküp hava, 4-5 müşteri ve 2-3 çalışan olur. Halbuki ofiste kat yüksekliği 2.80 metre ile 3 metredir ve 10 metrekarede bir kişi çalışır. Böyle bakarsak ofisler çok daha riskli. Metrobüs ve otobüslere göre de daha güvenli. Ayrıca hijyen anlamında da daha güvenli. Ziyaretçiler kapıdan ateş ölçümü yapılarak alınıyor. Ancak buna rağmen AVM’leri konuşmak daha cazip geliyor.” ifadelerini kullandı.

Orta büyüklükteki bir AVM’nin en az 60 bin metrekare bir büyüklüğe sahip olduğunu aktaran Elmas, “Bu AVM’lere eskiden saatte ortalama bin 500 kişi girerken şu anda 500-600 kişi giriyor. Bu da 60 bin metrekarede 100 metrekareye 1 kişi düşüyor anlamına geliyor. Yani hafta içinde caddelerinde insan bile göremezsiniz.” dedi. İlk günlerde AVM kapılarında görülen kuyruklara ilişkinde Altan Elmas şöyle konuştu: “O kuyruklar sadece ilk saatlerde ateş ölçme nedeniyle oluşan 200-300 kişilik kuyruklardı. İlerleyen saatlerde ise böyle bir kuyruk olmadı.”

“Gelen sayısı azalsa da kişi başı harcama arttı”

AVM’lerde mevcutta yüzde 30 gibi bir faaliyet olduğunu ancak bu oranın 1 Haziran’dan itibaren artacağını ifade eden Altan Elmas, “Gelen sayısı azalmakla birlikte kişi başı ortalama harcama oranı çok yükseldi. Tamamen ihtiyaca yönelik bir alışveriş sözkonusu.” dedi. Perakendecilerin yüzde 70 ile 80 arasında COVID-19 öncesi rakamları yakaladığını da aktaran Elmas şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu iyi bir işaret. Haziran, temmuz gibi daha da toparlanacak, yılın sonunda ise eski rakamlar yakalanacaktır. Çin’de de süreç böyle gelişti. Orada da mart başı gibi açıldılar. Nisanda baya toparlandılar ve neredeyse yüzde 90’ın üzerinde bir performansa geldiler.”