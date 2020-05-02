AVM'LERDE SERBEST DOLAŞMAK ARTIK YOK...

Alışveriş merkezlerinde 11 Mayıs'ta kontrollü açılış için hazırlıklar sürerken, bütün bunlar en ince detayına kadar ele alınıyor. Sayılı müşterinin alınacağı, ateş ölçümü yapılmadan, maskesiz girişin izin verilmeyeceği AVM'lerdeki tüm güvenlik yapısı, toplum sağlığını öncelik alacak şekilde baştan aşağı yenilenecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun, banka, PTT ve karantina merkezleri gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik tavsiye niteliğinde bir rehber hazırlamasının ardından, güvenlik şirketleri de alacağı tedbirleri belirliyor. Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, haftaya İstanbul'da AVM'lerin test açılışı yapmayı planladıklarını ve bu kapsamda alınacak yeni güvenlik önlemlerini görüştüklerini belirtti. Kösereisoğlu, AVM'lerde artık asayişi sağlamak için verilen genel güvenlik hizmetinin yanı sıra, sağlık güvenliğinin sağlanmasına yönelikte hizmet vereceklerini anlatarak, sağlık güvenliğinin daha AVM'ye girmeden bina önlerinde başlayacağını söyledi.

SERBEST GEZMEK YOK

AVM içerisinde bundan böyle o mağazadan çıkıp diğerine kontrolsüz gitmek mümkün olmayacak. Serbest gezişin olmayabileceği belirtiliyor. Mağaza içlerinde ve genel AVM alanında müşteriler için patikalar çizilecek ve müşterilerin bu alandan ilerlemeleri istenecek. Mağaza içinde de belirlenen patikadan ilerleyerek kasaya gidiş ya da mağaza dışına çıkış mümkün olacak. Kasa önlerinde iki metre aralıklı çizgiler çizilerek sosyal mesafe korunacak.

Maske mecburi, müşteri sınırlı

AVM'lerde şu an marketlerde olduğu gibi mağaza metrekaresinin yüzde 10'u kadar (100 metrekare alanda 10 kişi) belirli sayıda müşteri alınması ve kasa önlerinin genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca maske zorunluluğu bulunacak.

SİNEMALAR VE YİYECEK ALANLARI AÇILMAYACAK

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği, bir AVM'nin kâr etmesi için yüzde 70 doluluk oranını yakalaması gerektiğini söylüyor. Kösereisoğlu'nun verdiği bilgiye göre ek maliyet getiren salgın sebebiyle bu oran pek mümkün görünmüyor. Mayıs ortasında açılması beklenen AVM'lerin tamamının açılması da zor görünüyor. Yemek alanları, çocuk oyun alanları ve sinemaların epey uzun süre açılması beklenmiyor. Güvenlik görevlisi sayısının 60 bini bulduğu Türkiye'de Covid-19'u pozitif olanların oranının binde 2'yi geçmediğini söyleyen Kösereisoğlu, birçok işletmede güvenlikçilere verilen küçük ısı ölçer cihazların büyük oranda işe yaramadığını, aynı zamanda kişilere yaklaşmanın da risk oluşturduğunu söyledi.

TERMAL KAMERALAR HER AVM'DE OLACAK

Vatandaşlar önce ısı ölçen kamera önünde duracak, ısısını ölçtürecek. Güvenlik görevlisi ısı bilgisinin ekranına düşmesinin ardından bir sıkıntı görülmemesi hâlinde girişe izin verecek. Ateşi yüksek olanlar ve maske kuralına uymayan içeri alınmayacak.

X-RAY CİHAZLARINA SIK DEZENFEKSİYON

Güvenlik noktalarındaki kapı dedektörlerinin hassasiyeti artırılacak, el dedektörleri daha az kullanılacak. Güvenlik görevlileri şeffaf bir bölmenin ardında bulunacak,-ray cihazlara sıklıkla dezenfeksiyon uygulanacak girişte de sosyal mesafe

gözetilecek.

DENEME KABİNİ TARİH OLABİLİR

Mağaza ve marketler yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Yeni dönemde müşteri alışkanlıkları değişmek zorunda olacak. Deneme kabinlerinden ürün temasına kadar pek çok konu yeni dönemde sağlık güvenliğinin ana gündemi olacak.