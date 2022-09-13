Avdagiç’ten sosyal konut projesi değerlendirmesi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesinde işyeri edinme imkanı sunulmasını değerli bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinin detaylarını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avagiç, projenin ekonomiye de katkı sağlayacağını belirtti. Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi, hem dar gelirli vatandaşımızın konut sıkıntısına çözüm olacak hem de oluşturacağı istihdam ve pek çok sektörde sağlayacağı hareketlilikle ekonomimize katma değer olacak.

Projenin konutla sınırlı kalmayıp, işyeri edinme imkanı sunmasını ayrıca değerli buluyoruz. Belirlenen satın alma kriterleri, 81 ile yayılan kapsayıcılığı ve öncelikli kategorileri ile önemli bir etki yapacak. Atılan bu güçlü temel ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.