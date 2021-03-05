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Avdagiç’ten İstanbullu firmalara ‘mavi’ kategori çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbullu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu mavi kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde, kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak” dedi.

Ekonomi 05.03.2021, 15:11
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Avdagiç’ten İstanbullu firmalara ‘mavi’ kategori çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbullu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu mavi kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde, kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin İstanbullu firmalara yaptığı çağrıda, “İstanbullu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu mavi (düşük riskli) kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde, kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak” ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başlattığı #HedefMaviKategori kampanyasına İstanbul iş dünyası olarak tam destek verdiklerini açıkladı. Avdagiç, “Pandemi sürecinde bir yılı bitirdik. En zor günleri geride bıraktık. Tedbirlere uyarak da yeni normalle hayata devam edeceğiz. Şimdi kurallara her zamankinden daha çok dikkat etme zamanı. İstanbul’da yeni bir koronavirüs dalgasını mahal vermemek için sabırla hem kurallara uyalım hem işimize bakalım" dedi.

Avdagiç, İstanbul’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçeleri faaliyetlerini sabah 7 ve akşam 19 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdüreceklerini hatırlattı.

‘Normalleşme İstanbul ile başlasın’ önerilerinin dikkate alınmasından mutluluk duyduklarını belirten Şekib Avdagiç, “Şimdi sıra İstanbullu işletmelerde. Azami tedbirlerle hedefimiz mavi kategori. İstanbul’a mavi daha çok yaraşıyor” mesajı verdi.

Avdagiç, işletmelerimizde özdenetim farkındalığı için piyasa ziyaretlerine başlayacaklarını ve farkındamlık oluşmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Avdagiç, İTO olarak #HedefMaviKategori kampanyasına İTO’nun bütün kurumsal mecralarında iletişim desteği vereceklerini kaydetti.

Şekib Avdagiç, “İstanbul’da sokağa çıkmak kısıtlaması da Cumartesi günü için kaldırıldı, pazar günleri ise şimdilik devam edecek. İş dünyası adına İTO olarak bizlerin de dile getirdiği ‘Kademeli normalleşme İstanbul’la başlasın’ beklentilerini dikkate alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Birçok uzmanın da dile getirdiği gibi Kovid-19’u belki de yok edemeyebiliriz. Ama aşılama ile birlikte, onunla yaşamayı öğrenebiliriz” diyen Avdagiç, “Pandemi, esas hayat yeni normale uyum gösterdiği zaman bitecek. Aşı ile alacağımız üst düzey tedbirlerle bu hastalığı daha iyi yöneteceğimiz kesin” değerlendirmesinde bulundu.
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