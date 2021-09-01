Av yasağı kalktı, tezgâhlar istavritle doldu

Denizlerde balık avı yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler genellikle istavrit ile dönerken, palamut ise yüzleri güldürmedi.

Trabzon’da tezgahlarda bol miktarda istavrit yer alırken, 2-3 ay öncesine kadar kilosu 60 TL’ye kadar çıkan istavritin kilosu sezonun başlamasıyla 15 TL’ye kadar geriledi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, sezonun başlamasıyla bol istavrit geldiğini belirterek, “Bugün bol miktarda istavrit geldi. Palamut çok az geldi. Gelen palamutun ağırlığı 250-300 gram civarındaydı fiyatı da pahalıydı. Şu anda palamut görünürlerde pek yok. Yıllardan beri sezon başında ilk kez palamut bu kadar kıt çıktı. Daha önceki sezonlarda bol miktarlarda geliyordu. Bugün palamut çok az geldi. Sezon yeni olduğu için önümüzdeki günlerde balığın artacağını düşünüyorum” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış da sezondan umutlu olduklarını belirterek “Şu anki göstergelere göre istavrit, barbun, mezgit çıktı. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacak, umudumuz var. Şu an en fazla istavrit var. Sinop, Ereğli taraflarında palamut olduğunu duyduk inşallah bu taraflara da gelir diye düşünüyoruz. Sezondan umutluyuz” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise “Yavaş yavaş çeşitlerimiz başlar. Deniz suyu sıcak olduğu için balık az oluyor. Palamut henüz ufak havalar soğuk olursa büyüyecek. İstavritin kilosunu 15-20 TL’den satıyoruz. Levrek 60 TL, Çupra 50 TL, Alabalık 35-40 TL, mezgit 50 TL. Geçen sezon balık az idi bu sezona bakacağız” şeklinde konuştu.