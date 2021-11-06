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Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı

TRABZON (İHA) – Geçen balık avı sezonunda ince avlandığı gerekçesiyle zaman zaman hamsiye getirilen av yasağı bu sezon hamsinin bollaşmasına neden olurken, bu sezon çok az görülen palamut için ise umutların gelecek senelere kaldığı belirtildi.

Ekonomi 06.11.2021, 10:04
Av yasağı hamsiye yaradı, palamutta umutlar seneye kaldı

TRABZON (İHA) – Geçen balık avı sezonunda ince avlandığı gerekçesiyle zaman zaman hamsiye getirilen av yasağı bu sezon hamsinin bollaşmasına neden olurken, bu sezon çok az görülen palamut için ise umutların gelecek senelere kaldığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, son dönemlerde hamsi avına kademeli de olsa uygulanan yasakların bugün faydalı ve etkili sonuçlar verdiğini palamut avı için ise henüz tehlike olmadığı belirterek palamudun önümüzdeki yıllarda Karadeniz’de tekrar görüleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Palamudun göçmen bir balık olduğu için genel olarak Ekim-Kasım aylarında av verdiğini hatırlatan Dinçer, bu sezon palamudun çok bol miktarda çıkmasını zaten beklenmediklerini belirtti.

"Palamudun üzerinde aşırı av baskısı yok"

Palamudun üzerinde aşırı av baskısı olmadığına dikkat çeken Dinçer, “Karadeniz’de yaptığımız gözlemlerde palamudun yıllar itibariyle 1 yıl var olduğu zaman diğer yıl aynı miktarda var olmuyor sanki bir periyodu takip ettiği yönünde. Geçen sene kısmen de olsa daha önceki yıllara göre palamut var denilebilir. Bu nedenle bu sene palamut pek çıkmadı ancak diğer pelajik balıklar daha bol ve umut var şeklinde gözüküyor. Palamut göçmen bir balık olduğu için genel olarak en fazla av verdiği aylar Ekim-Kasım aylarıdır. Göçmen olduğu için bizim sularımızı terk etme durumundadır. Yani bundan sonra palamudu çok bol miktarda çıkması beklenmemektedir. Palamut azaldı ama palamut için uzun vadeli göz attığımızda genel olarak 50 yıllık bir periyodu da takip ettiği bilinmektedir. 100-150 yıl önceki verilerle karşılaştırdığımız zaman palamudu kayboluyor dememiz yerine ileride tekrar var olacaktır. Çünkü palamudun çok küçük yavruları avlanmamaktadır yani palamut stoklarının koruma altında oldukları aşırı av baskısı üzerinde olmadıklarını söylememiz mümkündür. Bu nedenle stokların kendilerini daha hızlı bir şekilde yenilemesi beklenmektedir yani palamut için henüz tehlike yok. Önümüzdeki yıllarda palamudu tekrar Karadeniz’de görebileceğimizi tahmin etmekteyiz” dedi.

"Sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi halinde daha bol miktarda hamsi görebileceğiz"

Hamsinin eskiden olduğu gibi göç yollarını biraz daha değiştirdiğini kaydeden Dinçer, Bakanlığın geçen sene hamsi avına getirdiği kısıtlamayı yerinde bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Cemal Dinçer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

”Geçen sene hamsi üzerinde gerçekten ciddi bir av baskısı vardı ve av verileri endişe verici boyuttaydı. Bilimsel kuruluşlar olarak gerekli uyarılarımızı yaptık, Bakanlığımızda gerekli ilgiyi ve yapılması gerekeni de yaptı. Kademeli de olsa son dönemlerde hamsi avı üzerine konulmuş olan yasakların faydalı ve etkili olduğunu bugün görmekteyiz. Onun bir sonucu olarakta hamsiyi henüz sezonun çok başında olmamıza rağmen umut var bir şekilde görebilmekteyiz. Karadeniz’deki hamsi eskiden olduğu gibi göç yollarını biraz daha değiştirdiği gibi görülmektedir. Bizim sularımızda hatırı sayılı bir miktar hamsinin kaldığını ön görüyoruz. Sezonun çok başında olmamıza rağmen henüz de su sıcaklığı 10 derecenin altına düşmedi, buna rağmen hamsi av vermektedir ve ürün kalitesi olarakta sevindirici bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Sıcaklığın 10 derecenin altına düşmesi halinde tahmin ediyoruz ki; bol miktarda hamsi görebileceğiz. Doğal olarak fiyatının da ucuzlamasını bekliyoruz. Yani ekonomik olarak hamsinin 20 TL’nin üzerinde olmaması gerekir. 30, 40 ve 50 TL’ler hamsi için pahalı ve lükstür.”

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