Av sezonu açıldı, balık hali balıkla doldu

15 Nisan tarihinde balıkların gelişimlerini sağlayabilmesi için gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. Dün gece yarısı itibariyle av yasağı sona erdi. Balıkçılar ’Vira bismillah’ diyerek yola çıktı. Denizden dönen balıkçılar Buca Balık Hali’nde hareketliliğe sebep olurken, saat 05.45’te başlayan mezata ilgi yoğundu.

“Çinakop ve lüfer ilk İzmir’de çıktı”

Balıkçı Cem Akman (55), “ Av sezonu açıldı. Gayet bereketli geçiyor ama bu 3 – 4 gün sürer. Halkımız bence bu ara balığa saldırmalı. Çinakop ve Lüfer ilk İzmir’de çıktı. Bu sene bereket var. Fiyatlar 5’te 1 oranında düştü. Balık ucuzladı. Et mi balık mı, balık. Hem gırgırda hem trol balıklarında iyi gidiyoruz bu sene. Biz 2 tonluk da balıkta yakaladık, 700 – 800 kilo orkinoslar da yakaladık. Denizden çıktığı zaman kiloya filan bakmaz. Yeter ki ağın kaldırsın. ‘Vira bismillah’ demişler ya ağ kaldırsın yeter” diye konuştu.

“Bu sene bereket ve bolluk var”

Av sezonuna iyi başladıklarını dile getiren balıkçı Muhammet Ali Balek (27), “Hayırlısı ile sezona başladık. Balıkçılık camiasına hayırlı uğurlu olsun. Bu sene bereket ve bolluk var. Güzellik bir balıkçılık var. Her taraf balık ile doldu taştı. İnşallah hep böyle bol, bereketli, ucuz olur ve millet yer. Balık fiyatının düşük olduğu zamanlardayız. İlerde balığın azlığına çokluğuna göre fiyatlar yükselir düşer. Bizim için deniz umuttur, umudumuz da denizdir. İnşallah umudumuz iyi olur. Hamsinin kilosu şuanda 20 ile 30 lira arası değişiyor. Palamudun çifti 30 lira ile 40 lira arasında ama bu ince olup olmamasına bağlı. Barbunun kilosu da şuanda 100 liraya düştü. Umarım iyi bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

“Bu sene vatandaşımız balığa doyacak”

Balıkçı Atilla Korkmaz (49), “Balık bolluğu var. Bu sene vatandaşımız balığa doyacak. Fiyatlar makul. Bu sene çok umutluyuz. Fiyatlar da düşecek gibi duruyor. Denizlerdeki bolluk milletimizin yüzünü güldürecek. Şuan en çok sardalye geldi. Onunda tezgahlarda fiyatı 30 ile 35 TL arası değişiyor” dedi.