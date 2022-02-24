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AÜ’de turizmde geleceğin teknolojileri konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi tarafından uzman sektör temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen ‘Turizm Kariyer Günleri’nde turizmde geleceğin teknolojileri konuşuldu.

Ekonomi 24.02.2022, 12:46
AÜ’de turizmde geleceğin teknolojileri konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi tarafından uzman sektör temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen ‘Turizm Kariyer Günleri’nde turizmde geleceğin teknolojileri konuşuldu.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından alanında uzman katılımcılarla çevrim içi ortamda 22 Şubat’ta ‘Turizm Kariyer Günleri’ düzenlendi. Gün boyu 5 oturumda gerçekleştirilen etkinlikte Mülakat Teknikleri Eğitimi, Uluslararası Kariyer Fırsatları, Teknoloji Paneli, Rehberlikte Kariyer Paneli, II. İnsan Kıymetleri Paneli’nde alanında uzman sektör temsilcileri öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı. Pandemi tedbirleri nedeniyle çevrim içi yapılan etkinlikte öğrencilere firmaların sağladığı iş ve staj imkanları Turizm Fakültesi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

“Metaverse’ü olmayan kalmayacak”

Metaverse hakkında konuşan Kültür Platformu kurucularından Genco Demirer, Metaverse’ü yeni bir platform, yeni bir taşıyıcı alan olarak tanımladı. Metaverse’ün mantığını anlamak için sadece gözlükle bağdaştırmamak gerektiğinin altını çizen Demirer, sadece Facebook’un sunduğu Horizon platformuna gözlükle girildiğini, onun dışındaki tüm platformların hibrit olduğunu ve browserla girildiğini söyledi. İleride bütün markaların, kurumların, insanların kendi Metaverse’ü olacağını söyleyen Demirer, “Çünkü bugün iletişim kurmak için web sitesi olmayan marka yoksa ileride de Metaverse’ü olmayan marka ve kurum olmayacak. Turizmde bugün siteler aracığıyla satılan tatil imkânları ileride Metaverse ile satılacak. Ancak deneyim reelde yaşanacak. Bu platform insanı ne kadar tanıyabileceğin, reelde ona yaşatabileceğin deneyimi ona ne kadar tanımlayabileceğin bir alan sunuyor ve insanın reaksiyonlarını ölçebilme imkânı sunuyor” ifadelerini kullandı.

“İnsanın içindeki motivasyonu ortaya çıkarıyor”

Oyunlaştırma hakkında bilgi aktaran bir oyun platformunun yöneticisi olan Yiğit Yüceer, oyunlaştırmanın oyun oynamak olmadığını, insanın içindeki motivasyonu ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti. Oyunlaştırmanın bir iş hedefi olduğunu ve bu iş hedeflerine yönelik yapılan kurgu sonucu bir deneyim yolculuğu olduğunu söyleyen Yüceer, dil öğreniminden örnek vererek dil öğreniminin oyunlaştırılarak yapıldığında daha etkili olduğunu söyledi. Turizmde oyunlaştırma nasıl olur sorusuyla yola çıktıklarını anlatan Yüceer, otellerde ekstra rezervasyon, ekstra satış, etkinliklere katılım gibi iş hedeflerini puan toplama, indirim kodları, rozetler gibi çeşitli oyunlaştırma taktikleri üzerinden müşterilere sağlanan deneyimlerle uygulanabileceğini belirtti.

“E-spor büyük bir sektör”

E-games üzerine birikimlerini aktaran Cem Başer ise e-spor için harcanan bütçenin 200 milyar doları geçtiğini, bu gruba hizmet ve malzeme üreten alt firmalarla beraber 1 trilyona ulaştığını ve ciddi harcamaların yapıldığı bir sektör olduğunu ifade etti. Türkiye’deki e-spor konusundaki istatistikleri paylaşan Başer, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 80’inin mobil oyun oynadığını, Türkiye’nin dünyada oyun sektöründe ilk 20. sıralarda olduğunu, oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığını ve lisanslı e-spor takım sayısının 100’ü geçtiğini söyledi. Türkiye’de e-spor federasyonu kurulduğunu da hatırlatan Başer, otelleri, havaalanı, şehir içi ulaşımı gibi çeşitli avantajları bakımından Antalya’yı e-spor merkezi haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

5 oturumda 15 başlık konuşuldu

‘Turizm Kariyer Günleri’ kapsamında ayrıca Öğr. Gör. Dilek Hale Aybar moderatörlüğünde gerçekleştirilen Mülakat Teknikleri Eğitimi oturumunda İşkur’dan Eğitmen Müge Bilen konuşmacı olarak yer aldı. Arş. Gör. Gürkan Aybek moderatörlüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Kariyer Fırsatları oturumunda ALLPRO International Careers’tan Turgay Yüksel ile Türk İngiliz Kültür Derneği’nden İlke Sayıner konuştu. Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Caber moderatörlüğünde gerçekleştirilen Rehberlikte Kariyer Paneli oturumunda Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçınkaya, TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ve Turizm Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi Recep Yavuz konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü İNKAY Başkanı ve MP Aquaworld İK Müdürü Okay Çıkan’ın yaptığı II. İnsan Kıymetleri Paneli oturumunda ise GÜROK Grup İK Direktörü Abdurrahman Baş, Kirman Hotels Grup İK Direktörü Mehmet Nuri Özsoy, BHM Otelcilik Grup İK Direktörü Hakan Yılmaz, Otelcilik Sektör Yönetim Danışmanı Timuçin Diş, Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Turizm Fakültesi’nden Öğr. Gör. Demet Ceylan konuşmacı olarak yer aldı.

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