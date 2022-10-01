ATSO seçimlerinde oy verme işlemi devam ediyor

53 bine yakın üyesiyle şehrin en büyük sevil toplum örgütü konumundaki Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) seçim heyecanı başladı.

ATSO yerleşkesinde sabah saat 10.00’da, 76 sandıkta oy verme işlemi başladı. Adaylar Davut Çetin, Ali Bahar ve Reşat Güney 49 meslek komitesinde, 283 komite üyesi ve 117 meclis üyesini belirleyecek. Daha sonra süreç başkan, yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı, TOBB Delegeleri ve disiplin kurulu seçimleri ile tamamlanacak. Seçimlerde ATSO’nun mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ’kırmızı’, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ’mavi’, Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı Reşat Güney ’beyaz’ renkli listelerle yarışıyor. Oy verme işlemi saat 17.00’da sona erecek.

Katılımın yoğun olduğu seçimde Çetin ve Bahar, aynı fotoğraf karesinde birliktelik mesajı verdi.