ATO’nun Serebral Palsili gençlere yönelik eğitimlerinin ilki tamamlandı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” kapsamında hayata geçirdiği serebral palsili gençlerin faydalandığı “E-Ticaret ve E-İhracat” eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı.

ATO’nun üyelerini dijitalleşen dünyaya uyumlaştırmak amacıyla başlattığı “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” kapsamında, SERÇEV ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle imzaladığı protokol çerçevesinde gerçekleştirdiği “E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi Projesi”nin ilk etabı tamamlandı. ATO İDEA koordinatörlüğünde düzenlenen eğitime katılan 60 serebral palsili gence, e-ticaret ve e-ihracat eğitim sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak üyelerinin ve ticaretin gelişimi için eğitime verdikleri öneme dikkat çekti. Serebral Palsili gençlerin hayata katılmasını sağlayacak çalışmalara destek vermekten mutluluk duyduklarını kaydeden Baran, “Kıymetli bir projenin ilk etabını bitirdik. Bu proje neticesinde gençlerimiz aldıkları eğitim ile birlikte önce aile ekonomilerine ardından şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar” dedi. E-ticaret eğitiminin ardından gençlerin evlerinden bile ticaret yapabileceğini kaydeden Baran, “Serebral palsili gençlerimiz ticaret ve ihracatımızın artmasına, ekonomimizin gelişmesine katkı sağlayacaklar” dedi.

Pandemi ile e-ticaret ve e-ihracatın çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Baran, 2020 yılında e-ticaret hacminin 220 milyar lira olduğunu ifade etti. Baran konuşmasına, “Sadece Başkentimizde E-ticaret ile uğraşan 21 binden fazla firma var. Çok önemli bir pazardan bahsediyoruz. Gençlerimiz de aldıkları eğitimde öğrendikleri bilgiler neticesinde bu pazarda yerlerini alabilir” ifadelerini kullandı.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş, Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Öztürk ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Dilek Saran’ın konuşmalarının ardından, eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. SERÇEV öğrencilerine yönelik e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri üç grup olarak devam edecek.