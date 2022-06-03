ATO’nun ’Dış Ticaret Eğitimi’ programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) "Dış Ticaret Eğitimi” programına katılan üniversite öğrencilerine sertifikaları verildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO olarak 2010 yılından bu yana Dış Ticaret Eğitimi programları düzenlediklerini belirterek, “Bu eğitimlerle gençlerimizin gerekli donanıma sahip olarak yetişmesini sağlarken diğer yandan Türkiye ekonomisini daha güçlü hale getirmek için dış ticaret ordumuza nefer kazandırıyoruz” dedi.

ATO’nun Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu ile Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürlüğü organizasyonuyla 2021 ve 2022 yılları için gerçekleştirdiği “Dış Ticaret Eğitimi” programlarına katılarak başarıyla tamamlayan üniversite öğrencilerine sertifikaları ATO Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.

Programın açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ülkelerin siyasi bağımsızlığını sürdürmesinin ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Ankara Ticaret Odası olarak, ekonomimizi güçlendirmek için ihracatımızı geliştirmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla, dış ticaret alanında çalışabilecek, yeni pazarlara ulaşarak yerli ürünlerimizin pazarlamasını yapacak gençlerimizin yetişmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle küresel ekonominin sarsıntılı bir dönem yaşadığını, tedarik zincirlerinin bozulduğunu ve üretimlerin aksadığını kaydeden Aktay, “Tüm dünyanın zorluk çektiği bu süreci dinamik üretim yapımız ve kabiliyetli nüfusumuz sayesinde birçok ülkeden daha iyi bir şekilde atlattık” dedi. Pek çok ülkenin ihracatının gerilediği pandemi sürecinde reel sektörün büyük bir başarıya imza atarak tarihin en büyük rekorunu kırdığını belirten Aktay, “Geçen yıl dünyanın 190’dan fazla ülkesine ürün satışı yaparak 225 milyar dolar gelir sağladık. Jeopolitik konumumuz, tüketim pazarlarına yakınlığımız, üretim kabiliyetimiz sayesinde bu alanda alabilecek daha çok yolumuz var. Bu tablo Türkiye’nin pozitif ayrışmasını da sağlıyor. Türk girişimcilerle ortak işletme kurarak üçüncü ülkelere ihracat yapmak isteyen yabancı firmalar ve fırsatlar var. Fırsatları değerlendirebilmek için de hazır olmak gerekiyor” diye konuştu.

Programda, Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç da bir konuşma yaptı.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Ufuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, TOBB ETÜ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Duman, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Yeniköse, THK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Çağrı Şişman, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çermikli, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun katıldığı törende eğitimlere katılan 169 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.