Atomexpo çerçevesinde BRICS Gençlik Enerji Ajansı ve partner ülkeler, ’Küresel Partnerler Ağı’nı başlatıyor

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Atomexpo 2022 Uluslararası Forumu’nda, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve BRICS Gençlik Enerji Ajansı’nın desteğiyle temiz enerji, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında genç liderler için etkinlik düzenledi.

Forumun düzenlendiği 20-22 Kasım tarihlerinde Ermenistan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Bolivya, Brezilya, Vietnam, Gana, Hindistan, Kazakistan, Kamerun, Kenya, Rusya, Senegal, Güney Afrika ve Özbekistan olmak üzere 15 ülkeden genç uzmanlar, BRICS Gençlik Enerji Ajansı’nın gündemine katkı sağlayacak öneriler geliştirdi. Enerjinin belirleyici bir rol oynadığı alanlarda yerel partner ağını güçlendirmek, katılımcıların önerilerinden biri oldu.

BRICS Gençlik Enerji Ajansı Başkanı Alexander Kormishin konuşmasında, “Enerji, küresel genç topluluğumuz için güç ünitelerinden ibaret değildir. Yeni malzemeleri, önemli mineralleri, uluslararası lojistiği ve çok daha fazlasını kapsar. Dolayısıyla, ajansa üye ülkelerin dışındakiler de dahil olmak üzere genç girişim ortaklıklarını güçlendirecek yeni bir Küresel Ortaklar Ağı Platformu başlatma teklifini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Platformun çalışmalarının ilk sonuçlarının, 2023 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti başkanlığında düzenlenecek 5. BRICS Gençlik Enerji Zirvesinde sunulması bekleniyor.

Küresel Ortaklar Ağı, enerji geçişinin zorluklarını çözmek için ekonominin farklı sektörlerinden genç profesyonelleri ve iş ortaklarını bir araya getiren yeni bir BRICS Gençlik Enerji Ajansı platformu olma özelliği taşıyor.