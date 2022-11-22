Atomexpo 2022 Forumu’na katılan uzmanlar, maviyi geleceğin ekonomisinin rengi olarak nitelendirdi

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Atomexpo 2022 Forumu’na katılan uzmanlar, ’Mavi ekonomi: Sürdürülebilir bir gelecek için devlet, iş dünyası ve bilim’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında, okyanus ekonomisinin geliştirilmesine yönelik perspektifleri ve karşılaşılan zorlukları tartıştı.

Foruma katılan Hindistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’dan uzmanlar, mavi ekonomiyi geleceğin ekonomisi olarak nitelendirerek mavi ekonominin küresel niteliği, sınır ötesi yapısı ve hükümet, iş dünyası ve bilim arasında bir işbirliği platformu haline gelmesi için eşsiz bir fırsat olduğunun altını çizdiler.

Forumda söz alan Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İş Birliği ve Özel Projeler Departmanı Direktörü Natalia Staparan ve Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Nikolay Shabalin, mavi ekonomide uluslararası işbirliği, deniz alanlarının çevresel yönetimi, su projelerinin finansmanı ve dijital konulara değindi.

Ulusal Oşinografi ve Balıkçılık Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Profesörü Muhamed Ahmed Said de konuşmasında, Mısır ve diğer Afrika ülkelerinin deneyimlerinden bahsederek, mavi ekonominin gelişiminin en önemli yönlerini şu sözlerle dile getirdi: “Sürdürülebilir balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği, denizde yenilenebilir enerji ve deniz taşımacılığı gibi mavi ekonomi projelerine yatırım yaparken, ekonomik kalkınma ile deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Deniz kaynaklarının yönetiminde çevre odaklı bir yaklaşım benimseyebilmeleri için gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi gereklidir.”

Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Doçent Rudra Prasad Pradhan de konuşmasında, ’mavi ekonomi’nin geliştirilmesinde öncülerden biri olan Hindistan’ın deneyimlerine değinerek şunları söyledi: “40 ülkenin sınırlarını çizen Hint Okyanusu, 70 milyon kilometre kareden fazla bir alanı kaplamaktadır. Okyanus, petrol ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli mallar için ana ulaşım arteridir. Hintçede ’okyanus’ kelimesi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin ’ekonomik büyüme ve herkes için müreffeh bir toplum’ (SAGAR) vaadiyle aynı kelimedir. Hint Okyanusu’nun merkezinde yer alan Hindistan, bunu kalkınma ve kapsayıcı ekonomik büyüme için fırsatlar sunan kritik bir su kaynağı olarak görmektedir."

Forumda söz alan DP World Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Raj Jeet Singh Vallia da uluslararası deneyimlerini paylaşarak, “DP World, mavi ekonomiye önemli bir katkıda bulunuyor. Şirketin bu alandaki öncelikleri arasında okyanus sağlığının korunması, kirliliğin önlenmesi ve biyo çeşitliliğin korunması yer alıyor" dedi.

Yuvarlak masa toplantısında konuşan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un İş Geliştirme Direktörü Ekaterina Lyakhova şu ifadeleri kullandı: “Rosatom için ’mavi ekonomi’ konusu, özellikle de Kuzey Kutbunun gelişimi söz konusu olduğunda büyük önem taşıyor. Ekonomik faydaların azami düzeye çıkarılması ile bölgenin biyosferinin korunması arasında bir denge bulunması mühimdir. Bununla beraber sadece Kuzey Kutbunda değil, diğer deniz alanlarında da yalın bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek için bilim, devlet ve iş dünyasını bir araya getirecek mekanizmalar bulmak gerekecek."

’Mavi ekonomi’; gemicilik, liman altyapısı, gemi yapımı ve gemi onarımı, açık deniz inşaatı ve tarama, açık deniz gaz ve petrol çıkarma, denizcilik ar-ge ve eğitim, balıkçılık ve deniz ürünleri işleme gibi geleneksel ve gelişmekte olan endüstrileri içeriyor. Dünyadaki okyanus varlıklarının değerinin 25 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. “Mavi ekonomi”, 3 milyardan fazla insanı destekliyor ve dünyanın 7. büyük ekonomisi olma özelliğini taşıyor. Her yıl büyüklüğü artan söz konusu ekonominin 2030 yılına kadar 3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.