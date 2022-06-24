ATO’dan üyelerinin ödeme tereddütlerini ortadan kaldıracak iş birliği

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Vakıf Katılım Bankası arasında, bankanın ürün ve hizmetlerinden ATO üyelerinin faydalanabilmesini sağlayacak iş protokolü imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Duatepe Hizmet Binası’nda ATO ile Vakıf Katılım Bankası arasında imzalanacak iş birliği protokolü için tören düzenlendi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik’in katılımı ile imzalanacak protokol, bankanın Garantili Fon Transfer Uygulaması gibi yeni ürün ve hizmetlerden ATO üyesi KOBİ’lerin avantajlı bir şekilde yararlanabilmelerini ve üyelerin ihtiyaç duydukları finansmana rahat ulaşabilmelerini sağlayacak.

ATO Başkanı Gürsel Baran burada yaptığı konuşmasında protokol ile ATO üyelerine sağlanacak Garantili Fon Transfer Uygulaması’nın çağdaş bir ödeme sistemi olduğunu savunarak, “Biz tüccarların en büyük sıkıntısı şu: Ticaretimizi yapıyoruz, malımızı satıyoruz ama sonrasında yaşadığımız tahsilatla ilgili problemler. Bu problemleri aşan, bu problemleri sıfırlayan ve sonlandıran bir ödeme sistemi. Modern bir ödeme sistemi. Biz bundan sonra ticaretimize bakacağız. Ödeme işi Vakıf Katılım’ın bu sistemi ile yürüyecek. Biz sadece satışımızı, ticaretimizi, üretimimizi ve ihracatımızı düşüneceğiz. Çok güzel bir sistem. Bizim ödeme ile ilgili tereddütlerimizi ortadan kaldıran, karşı tarafı rahatlatan ticareti geliştiren, ticareti genişleten, ticarette yaşadığımız sıkıntıların hepsi tespit edilmiş ve bertaraf edilmesi ile ilgili bütün önlemlerin alındığı bir ödeme sistemi var karşımızda. Bununla ilgili bir anlaşma imzalıyoruz” diye konuştu.

Konuşmalarından ardından ATO Başkanı Baran ve Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Çelik söz konusu protokole imza attı. Tören, Çelik’in Baran’a üzerinde Vakıf Katılım Bankası’nın üzerinde Vakıf Duası yazılı plaketini takdim etmesi ile sona erdi.