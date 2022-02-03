ATO’dan TBB’ye EKO İKLİM Zirvesi daveti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek, "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne davet etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek, Ankara Ticaret Odası’nın öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleşecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne davet etti.

ATO Başkanı Baran’a ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve ATO Meclis Üyesi Faruk Elmalı eşlik etti.

ATO Başkanı Baran, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleşecek Zirve hakkında bilgi verdi. İklim değişikliği ve etkilerinin son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde yer aldığını söyleyen Baran, “Özellikle Z kuşağı, çevre konusunda daha bilinçli yetişiyor. Ancak her yaştan, her kesimden vatandaşı iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak bizim görevimiz. Yeşil dönüşümü başarıyla sağlamak üzere birlik ve beraberlik içinde çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu olarak, göreve geldikleri günden itibaren Türkiye’nin girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıyla dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer almasına katkıda bulunmak amacıyla çalıştıklarını belirten Baran, ”İklim değişikliği bugünümüzü ve geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’nden ötürü ihracatçılarımız 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ‘Karbon Vergisi’ ödemek zorunda bırakılacak. Bu süreçten de en çok KOBİ’lerimiz, tedarikçilerimiz ve tacirlerimiz etkilenecek. Bununla ilgili bir irade oluşturmamız, üyelerimizi bu sürece hazırlamamız gerekiyor. Temel amaçlarımız Başkentimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak girdiler elde edebilmek, doğayı tüketmeden gelecek nesillere aktarabilmek” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında katılımcı süreçle yürütülecek olan Zirve’de başarıya ulaşmak için etkileşimin artması gerektiğini söyleyerek “Bunun için de iş birliği ile hareket etmemiz, güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Türkiye iklim değişikliği farkındalığı konusunda geride değil. Bu farkındalığı avantaja çevirmek ve yapılacak zirveden en fazla yararı sağlamak elimizde” dedi. “Zirve, iklim değişikliği ve ekonomi ilişkisini tüm yönleriyle ele alacak konu ve konuklarıyla, iklime saygılı davranış değişikliklerine ilham olacak, farkındalık uygulamalarıyla iklim krizi yönetiminde dayanışmanın bilgeliğini ortaya koyacak” diyen Yılmaz, TBB Başkanı Fatma Şahin’in daha önce yürüttüğü projelerinden edindiği birikim ile deneyimi paylaşmak üzere Zirve’de konuşmacı olarak bulunmasını arzu ettiklerini belirtti.