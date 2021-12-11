banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
1976 model ’Murat 124’ ile yaptığına inanamayacaksınız
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
Yargıtay’dan flaş kaynana kararı!
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı

ATO’dan süs bitkileri sektörü’e eğitim

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, süs bitkisi sektörünün istihdam ve ihracat kapasitesini arttırabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizdeki bu zenginliği ekonomik alanda görünür hale getirmemiz gerekli” dedi.

Ekonomi 11.12.2021, 11:35
ATO’dan süs bitkileri sektörü’e eğitim

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, süs bitkisi sektörünün istihdam ve ihracat kapasitesini arttırabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizdeki bu zenginliği ekonomik alanda görünür hale getirmemiz gerekli” dedi.

"Dünya’da ve Türkiye’de Süs Bitkileri Sektörü ve Trendler” konulu eğitim programı, ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ve ATO İDEA organizasyonunda Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapıldı.

Programda konuşan ATO Başkanı Baran süs bitkileri sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin dünyadaki gelişmeleri takip ederek, daha hızlı ilerleme kaydedebilmesi açısından eğitim programları düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydederek, sektörün belgeli meslek haline gelebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile çalışma yürüttükleri bilgisini verdi.

“Ülke ekonomisini sırtlayabilecek potansiyele sahip”

Coğrafi konum ve iklim özellikleri açısından Türkiye’nin süs bitkileri alanında gelişmeye açık olduğunu bildiren Baran, doğru planlama ve üretim ile sektörün ihracatının hali hazırda olan 100 milyon dolarlık rakamın üzerine çıkartılabileceğini ifade etti. Baran, “İhracat potansiyelini yükseltmek için birçok avantaja sahibiz. Bu konuda eğitimin de çok önemli olduğunu biliyorum. Çiçekçilik ve kesme süs bitkileri alanında çalışanlarımızı eğitim ile bilinçlendirerek hem sektörü geliştirir hem de katma değerini artırabiliriz” dedi.

“Yılmaz ve Komite’ye teşekkür”

Baran, konuşmasında ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyeleri ile aynı zamanda komite üyesi olan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’a teşekkür ederek, Yılmaz’ın pandemi önlemleri kapsamında kapalı olan işletmelerin anneler günü ve diğer özel günlerde faaliyet göstermeleri için öncülük ederek, zor günlerde sektöre destek olduğunu anlattı.

“Cari işlemler dengesine ve istihdama katkı"

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yaptığı konuşmada yüksek ihracat, yüksek kar ve yüksek hasat yapan sektörün, kent ekonomisi için bir değer oluşturduğunu kaydetti. Yılmaz, “Hayatımızı renkleriyle güzelleştiren çiçekçilik sektörü, dış ticaret fazlası vermesiyle cari işlemler dengesine ve istihdama katkıları açısından ülke ekonomisi için çok önemli bir sektördür” dedi.

Ankara arazisinin yüzde 97’sinin tarım alanı olduğu halde, sadece yüzde 25’inde tarım yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, atıl durumdaki arazilerin süs bitkisi üretiminde kullanılabileceğini anlattı.

Türkiye’nin süs bitkileri açısından zengin bir çeşitliliği olduğunu kaydeden Yılmaz, “Ülkemiz süs bitkileri yetiştiriciliğinde uygun iklimsel ve coğrafi koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ile ihracatçı bir ülke konumuna gelebilecek tüm avantajlara sahip. Bu potansiyeli doğru kullanarak ihracat hedefimizi tüm dünyaya çevirmeliyiz” diye konuştu.

“Sektörün çözümü mezatta”

Sektörün satış yaptığı mezatlara da değinen Yılmaz, mezatların önemli bir kültür sahası olduğunu da anlattı. Yılmaz, “Mezatlar sadece uygun fiyata kooperatif usulü satış yaptığımız veya satın aldığımız yer değil birbirimize tahammülümüzü geliştirdiğimiz, ekmeğimizi, zamanımızı, bereketimizi paylaştığımız, sevgimizi arttırdığımız yer. Mezat tarafını biraz daha güçlendirmeliyiz. Daha işlevsel bir yaşam alanına dönüştürmeliyiz” diye konuştu. Eğitimler sayesinde mesleğin daha iyi icra edilebileceğini belirten Yılmaz, bu sayede sektörün itibarının da artacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Soner Kazaz “Dünyada ve Türkiye’de Süs Bitkileri Sektörü ve Geleceğe Yönelik Öngörüler ve Çiçeklerin Hasat Sonrası Ömürleri Nasıl Uzatılır” başlıklı sunum yaparken, Zekai Arapoğlu ise “Modern Çiçek Tasarımı” konusunda bilgi verdi.

Programda Ankara Tarım İl Müdürlüğü Uzmanı Murat Demirci de, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sektörde üretimi geliştirmek üzere tahsis ettiği hibe destekler hakkında bilgi verdi.

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, ATO 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erol Akçay, ATO 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komite Üyesi Erhan Ünal, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Mehmet Tütüncü ve öğrencileri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri ile çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı programın sonunda tüm katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8