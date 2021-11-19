ATO’dan perakende sektörünün nitelikli iş gücüne katkı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla üyeleri ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği “Perakende Alanı Satış Teknikleri Eğitimi” başladı.

ATO’nun üyelerinin ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere ATO İDEA koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği “Perakende Alanı Satış Teknikleri Eğitimi”nin açılış programı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla yapıldı. ATO’nun 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi’nin talebiyle perakende sektöründeki nitelikli işgücünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimi tamamlayan ATO üyeleri ve çalışanları, uluslararası alanda geçerliliğe sahip “Mesleki Yeterlilik Sınavı”na ATO teminatlı giriş hakkı kazanacak.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen iki günlük eğitimin açılış programında konuşan ATO Başkanı Baran, öncelikli hedeflerinin üyelerinin işlerini büyütmesine destek sağlamak olduğunu dile getirdi. Bu doğrultuda tercih edilen sektörlerin meslek haline gelmesi ve nitelikli işgücüne katkı için eğitimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran, “Eğitimlerle mesleği belgeli hale getirerek, perakende sektöründeki satış elemanlarının mesleki kabiliyetlerini artırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve üyelerimizin satışlarının olumlu yönde ivme kazanarak iş hacimlerini artırmalarını hedefliyoruz” dedi.

İş hayatında verimliliğin önemine dikkat çeken Baran, “Yaptığınız işi severek, tam kapasiteyle yapmanız demek ekonomimizi kalkındırmak demektir. Bu eğitimlerle hem kendinize katkı hem de iş yerinize katma değer kazandırmış oluyorsunuz” diyerek katılımcılara seslendi.

Eğitmen Cem Küçüktepepınar tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayanlar katılım belgesi almaya hak kazanırken, ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Merkezi’nin belgelendirme yetkisinde bulunan satış ve pazarlama alanlarındaki sınava da ATO teminatıyla giriş hakkı kazanmış olacak.

Eğitimin açılış programına ATO 24 No’lu Elektrikli Ev Aletleri Meslek Komitesi Başkanı Necdet Portakal, Başkan Yardımcısı Mehmet Koç, Komite Üyeleri Canpolat Aras, Mustafa Kaya, Nurettin Alpak, İhsan Şahin, Veysel Deveci ile çok sayıda ATO üyesi ve çalışanları katıldı.