ATO üyeleri sandık başına gidiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi’nde kendilerini temsil edecek organ üyelerini seçmek üzere 8 Kasım Salı günü sandığa gidecek.

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, oda seçim takviminin Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlendiği bildirildi. Buna göre ATO Meslek Komiteleri asıl ve yedek üyeliği ile Oda Meclisi asıl ve yedek üyelerinin seçimi 8 Kasım Salı günü Ankara Ticaret Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde (ATO Congresium) yapılacak. ATO’nun 68 meslek grubunda 260’ı Komite üyesi ve 192’si Meclis üyesi olmak üzere toplam 452 asıl üye ve yedeklerinin seçilmesi için 140 sandık kurulacak. Oy verme işlemi sabah saat 09.00’da başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek. Seçim gizli oy, açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek.

Baran, ATO üyelerini oy kullanmaya davet etti

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO seçimlerinin yasal prosedür uyarınca Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın idaresinde hükümet komiseri gözetiminde gerçekleşeceğini belirterek, “Ankara Ticaret Odası’nın tüm üyelerini 8 Kasım’da oy kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Meslek Komitesi ve Oda Meclisi üyelerinin Ankara’daki tüm ATO üyelerini temsil edeceğine dikkat çeken Baran, “Odaların asıl görevi üyelerinin müşterek

ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleklerin gelişimine katkı sağlamak, mesleki disiplin, ahlak, dayanışma ile üyelerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bu görev üyelerin kendi elleriyle seçtikleri temsilciler, yani Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri vasıtasıyla yürütülüyor. Üyelerimizi 8 Kasım Salı günü oy kullanmaya davet ediyorum. Bu seçim, 1923 yılında kurulan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan Ankara Ticaret Odası’nı 100’üncü yılına taşıyacak reel sektör temsilcilerini belirleyecek niteliktedir. Üyelerimiz, sandığa giderek kendilerini en doğru şekilde temsil edecek kişileri seçerek, sektörlerin nabzının sağlıklı bir şekilde tutulabilmesini sağlayacaktır” dedi.

Baran, ATO’nun üye sayısı itibarıyla Türkiye’nin ikinci büyük odası olduğuna dikkat çekerek, “Reel sektörün doğru temsili Ankara’nın ve Türkiye’nin gelişim hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. Odamız seçimlerinin Ankara iş dünyasına ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.