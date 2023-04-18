ATO kalıcı konut için müzayedede satılacak 159 sanat eserini tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO) deprem bölgesine kalıcı konut yardımında bulunmak için “Ayın Yıldızıyım” temalı bağış kampanyası oluşturdu. Sanatseverlerin beğenisine sunulan 159 sanat eserinin geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) deprem bölgesine 100’den fazla kalıca konut yapmak üzere başlattığı “Ayın Yıldızıyım” temalı bağış çağrısı ATO 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi’nin organizasyonuyla düzenlendi. Sergide Tüm Sanat Galerileri Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği ve Sanatçı Kadınlar Derneği üyelerinin eserleri sergilendi. 29 Nisan’da müzayedede satılacak sanat eserlerinin tanıtımı CerModern’de yapıldı. Sanatseverlerle buluşan eserler yoğun ilgi gördü. Sergideki toplam 159 sanat eserinin geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

“İçinde çocukların oyun oynayabileceği alanlar inşa ettik”

Müzayedede satılacak eserlerin tanıtım konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, 6 Şubat’taki depremin ardında Ankara Ticaret Odası’nın üyelerinin bölgeye çok sayıda tır gönderdiğini söyleyerek, Malatya’ya 650 kişinin ihtiyacını gören bir çadır kent ve İskenderun’a 96 tane prefabrik konut inşa ettiklerini aktardı. Baran, “6 Şubat’tan bugüne kadar ATO yönetimiyle meslek komiteleriyle ve meclis üyeleriyle harekete geçti. O günden bugüne kadar imkanlarımızı zorlayarak elimizden gelen bir gayretle eylemin içerisindeyiz. Şimdiye kadar 100’e yakın tır gönderdik. Bölgede ihtiyaç olan her şeyi arkadaşlarımızın destekleriyle bölgeye gönderdik. Malatya’ya 650 kişinin ihtiyacını gören bir çadır kent kurduk. İskenderun’a 96 tane prefabrik konut inşa ettik. İçinde ailelerin çocuklarının oyun oynayabileceği alanlar inşa ettik” diye konuştu.

“Prefabrik konutları boyadık”

Bölgeye geçen hafta ressam, boya ve usta gönderdiklerini aktaran Baran, konutların boyandığını böylece insanların yüzünü güldürdüklerinin altını çizdi. Baran, deprem bölgesinde prefabrik konutlara çok sayıda eser verdiklerine dikkati çekerek, “Rengarenk bir hale geldi. Sanat eserleriyle boyandı. İnsanların yüzünün gülmesi adına bir fark olsun istedik. Şimdi de 59 No’lu meslek komitemiz sanatla ticareti bir araya getirdi. Bölgede ticaret ve üretim devam etmeli. Oradaki ticari hayatı tekrar ayağa kaldırmalıyız. Bunun yolu da oradaki insanların önündeki engelleri kaldırmamız lazım. O yüzden kalıcı konut işinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. ATO olarak böyle bir organizasyona başladık” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Baran ve beraberindekiler 159 adet sanat eserinin sergilendiği sergiyi gezdi.